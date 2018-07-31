Кто платит НДФЛ с выигрыша от азартных игр

В соответствии с пунктом 1 статьи 214.7 НК налоговая база по НДФЛ по доходам, равным или превышающим 15 тыс. рублей, в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, определяется налоговым агентом путем уменьшения суммы выигрыша, полученного при наступлении результата азартной игры, на сумму ставки или интерактивной ставки, служащих условием участия в азартной игре.

В случае если сумма каждого выигрыша не превышает 15 тыс. рублей, то физлица, получившие такие выигрыши, самостоятельно производят исчисление и уплату НДФЛ.

Кроме того, согласно абзацу восьмому пункта 28 статьи 217 НК не подлежат обложению НДФЛ доходы в виде стоимости выигрышей, не превышающие 4 тыс. рублей, полученные, в частности, участниками азартных игр за налоговый период.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/48612 Кто плаот 12.07.2018.

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