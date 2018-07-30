Где за границей могут похитить деньги с вашей карты

Большинство краж денег с банковских карт россиян, находящихся в отпусках за рубежом, происходит в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки, сообщили эксперты Сбербанка.

Самый распространенный способ хищения средств с карты за границей — скимминг, компрометация карты с помощью специальных технических средств для получения данных о карте и изготовления ее дубликата, передает РИА Новости.

Кроме того, зачастую россияне, находясь за границей, теряют деньги из-за утраты или кражи банковской карты и пин-кода.

Сбербанк советует россиянам при оплате картой внимательно следить за действиями продавца, ни в коем случае не оставляли карту вне поля зрения, не передавали ее третьим лицам, никому не сообщали и не показывали пин-код и CVV-коды, указанные на обратной стороне карты.

Прежде чем воспользоваться банкоматом, надо его внимательно осмотреть на предмет повреждений — например, подозрения должна вызвать неровно установленная клавиатура. В этом случае не надо не пользоваться устройством.

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