В каких регионах России будут созданы новые ТОРы

На федеральном портале проектов НПА Минэкономразвития опубликовало несколько проектов Постановлений Правительства о создании в России новых территорий опережающего социально-экономического развития.
Создаются следующие ТОРы:
ТОР «Боровичи» в Новгородской области;
ТОР «Горный» в Новосибирской области;
ТОР «Миасс» в Челябинской области;
ТОР «Михайловка» в Волгоградской области;
ТОР «Алексин» в Тульской области;
ТОР «Нытва» в Пермском крае;
ТОР «Мценск» в Орловской области;
ТОР «Белая Холуница» в Кировской области.
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