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В каких регионах России будут созданы новые ТОРы

На федеральном портале проектов НПА Минэкономразвития опубликовало несколько проектов Постановлений Правительства о создании в России новых территорий опережающего социально-экономического развития.

Создаются следующие ТОРы:

ТОР «Боровичи» в Новгородской области;

ТОР «Горный» в Новосибирской области;

ТОР «Миасс» в Челябинской области;

ТОР «Михайловка» в Волгоградской области;

ТОР «Алексин» в Тульской области;

ТОР «Нытва» в Пермском крае;

ТОР «Мценск» в Орловской области;

ТОР «Белая Холуница» в Кировской области.

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