В сентябре вступят в силу новые правила по охране труда при окрасочных работах

Приказом Минтруда от 07.03.2018 №127н утверждены новые правила по охране труда при выполнении окрасочных работ, которые вступают в силу 9 сентября 2018.

Правила определяют основные требования охраны труда при организации и проведение основных производственных процессов и выполнения работ по подготовке окрасочных материалов и поверхностей под окраску, нанесению лакокрасочных материалов и порошковых полимерных красок, сушке и обработке поверхностей лакокрасочных покрытий.

Правилами также утверждена типовая форма наряда-допуска на выполнении окрасочных работ, проведение которых связано с повышенной опасностью. Определены следующие критерии опасных работ:

1) окрасочные работы крупногабаритных изделий вне окрасочных камер;

2) окрасочные работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах;

3) окрасочные работы крыш зданий при отсутствии ограждений по их периметру;

4) окрасочные работы, выполняемые в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;

5) окрасочные работы грузоподъемных кранов;

6) работы по очистке емкостей для ЛКМ, растворителей и разбавителей при необходимости нахождения работников внутри емкостей;

7) окрасочные работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности и поражения электрическим током.

К моменту вступления в силу документа - 09 сентября 2018, руководители организаций, связанных с производством окрасочных работ, должны пройти внеочередное обучение по новым правилам охраны труда, а также принять меры к выполнению требований охраны труда указанных в правилах, провести инструктажи, ознакомить персонал с правилами охраны труда, обеспечить работников соответствующими СИЗ и оборудовать рабочие места, в соответствии с требованиям законодательства, предупредили в ГИТ Республики Хакасия.

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