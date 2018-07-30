Налог на имущество: машино-место и автостоянка не всегда одно и то же

katrin0610 29 налоговая не приняла 4 организации у меня за 2 кв 2018, Ошибка 0300300028; Не идентифицир... Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС

Аноним

Люди работают за деньги. Демократия нонче. При чём здесь желание?Надо быть полным Идиотом, что бы... Около 60% работающих трудятся без желания

Аноним

И́МИДЖМужской родЦеленаправленно формируемый образ политического деятеля, телевизионного вед... Что принес России чемпионат мира по футболу

assolato2006 Откуда такие цифры то берут, про пенсию в 20000 в Москве? Мама моя всю жизнь на заводе, ветеран т... Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

Аноним

Я бы платил сам. Хорошая в США система. Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

Аноним

Ну. собрались. Ну, поорали. И чЁ????? Полегчало им наверно. В Москве прошли два митинга против повышения пенсионного возраста

Аноним

Брехня. Ни чего он не подписывал. ПОДПИСИ НЕТ! Путин подписал закон о доступе налоговиков к аудиторским данным

Аноним

Вывод: - Что бы вас не воровали деньги с карты, не пользуйтесь картами. Где за границей могут похитить деньги с вашей карты

Аноним

Пенсионеры при капитализме и демократии ненужный баласт, мешающий демократам разворовывать бюджет... «Заботу» о пенсионерах снизят на 51 млрд руб. Наверное, так надо…

Аноним

Справедливо для кого?То, что справедливо для одного, НЕ справедливо для другого.Справедливость, ч... Пониженные тарифы взносов при УСН отменяются с 2019 года. Это справедливо?

Аноним

Нравится холопам пахать на буржуев до смерти В Москве прошли два митинга против повышения пенсионного возраста

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Это не власть , а оккупационная администрация. ког... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

А я нанесу вред здоровью какому-нибудь чиновнику, по настроению, и сяду в тюрьму. Пусть гос... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

Презумпция виновности. "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать.." Пришли в налоговую с адвокатом - запишут в однодневки

Аноним

"Комментируя будущие нововведения, наши читатели обратили внимание коллег на тарифы банков за пе... Сотрудник сам выбирает банк для получения зарплаты. А платит за этот выбор работодатель

Аноним

власти пишут, что средняя пенсия 14 000 руб... вот мне на пенсию в 60 лет, как был договор с госу... Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

Аноним

А налог на защиту от абсурдных законов будет? Вводится налог на антитеррор. Пенсия строгого режима

Аноним

Власть успешно выполняет свои планы по грабежу населения! Вводится налог на антитеррор. Пенсия строгого режима

Аноним

Страшны не американский госдеп и нато, они всегда были врагами и не скрывают этого.Ст... ЦИК не поддержал идею о проведении референдума по теме повышения пенсионного возраста

Аноним

Впечатление, что налоговики сочиняют свои перлы где-то на Мальдивах, причем без доступа в интерне... Как ФНС аннулирует декларации: в чем опасность для вас

Над.К В нем содержится рекомендация Правительству РФ принять до 1 ноября нормативные правовы... Совет Федерации потребовал подготовить перечни движимого и недвижимого имущества

Аноним

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mityai Вот это открытие! Оказывается, при капитализме человека можно и нужно эксплуатировать, ну кто бы ... Около 60% работающих трудятся без желания

twain Jkmuf, Вы писали:Так и не понятно может это только мне не понятно, что делать с платежами когда О... Новые правила 54-ФЗ. Кассовый чек: разбираемся со сроками

Аноним

Нам повышение пенсионного возраста, а себе с 2019 года депутаты требуют повышение зарплаты в два ... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

Аноним

У них то как раз пенсии по датским меркам будут. "Государство - это Мы!!!" так считают они. Эксперты назвали срок жизни на пенсии будущих пенсионеров

Аноним

Митингует только электорат оппозиционных партий, а любители буржуйской власти ее поддерживают уже... Счетная палата озвучила недостатки пенсионного законопроекта

Аноним

Аноним, Вы писали:Что везде по телеку показывать эту шушеру которые только и знают прыгать ,скака... Что изменится в законопроекте о пенсиях ко второму чтению

piropark Аноним, Вы писали:piropark, Вы писали:С 1 января 2017 года в России был повышен пенсионный возрас... Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

Аноним

К 2018 всё население России разделилось на следующие обособленные социальные группы: - олигархи... Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера

Аноним

— Наши люди умирают от голода, милорд. — Напишем, что у нас сокращается количество ... Совет Федерации одобрил закон о повышении НДС до 20%