Налог на имущество: машино-место и автостоянка не всегда одно и то же

ФНС письмом № БС-4-21/11702@ от 19.06.2018 разъяснила своим подразделениям, как облагается налогом на имущество такой объект, как автостоянка.
По мнению налоговиков, для объектов с наименованием «автостоянка» допускается применять установленные главой 32 НК условия налогообложения для вида объектов «машино-место», если сведения, полученные налоговым органом из Росреестра, свидетельствуют о наличии в ЕГРН хотя бы одной характеристики данного объекта в качестве «машино-места» (например, вид или дополнительное наименование с указанием слов «машино-место», адрес с номером машино-места и т.п.).
Почему Федеральная налоговая служба пришла к такому выводу, узнайте из статьи.
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