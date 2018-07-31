С какими проблемами можно столкнуться при переходе на УСН. Учитесь на чужих ошибках

В неприятной ситуации оказался бывший ломбард, представитель которого обратился на наш форум за советом.

Напомним, в соответствии с п. 3 ст. 346.12 НК ломбарды не вправе применять УСН.

Компания сменила вид деятельности, в связи с чем вычеркнула из ЕГРЮЛ старый код ОКВЭД и включила новый, а также поменяла название, исключив из него слово «ломбард».

Кроме того, в конце 2017 года было подано уведомление о переходе на УСН с 01.01.2018.

Однако ломбардное прошлое аукнулось компании. Недавно совершенно неожиданно для себя фирма получила письмо из ИФНС с отказом в переводе на УСН. Дело в том, что все регистрационные изменения были внесены в ЕГРЮЛ в январе 2018, то есть на 31.12.17 компания все еще считалась ломбардом, в связи с чем ИФНС дала «от ворот поворот».

В конце 2017 года сменили ОКВЭД- были ломбардом, новый ОКВЭД- оказание юридических услуг. Запись в ЕГРЮЛ от 12.01.18.

В конце 2017 года подвли заявление на применение УСН (были на ОСНО). Полгода 2018 сдавали отчетность как упрощенцы. И вот в конце июля получили письмо от отказе в переводе фирмы на УСН в связи с тем, что ломбарды не имеют права применять эту систему.

Подскажите, налоговая права? Как можно выйти из этой ситуации с наименьшими потерями? - ЯнаН

Участники обсуждения предложили решать данный вопрос через суд, причем с непредсказуемыми последствиями.

Будьте бдительны! Не повторяйте чужих ошибок.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Отказ в УСН».

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