Предложение: 20% штата предприятия должны составлять предпенсионеры

Законопроект о повышении пенсионного возраста принят Госдумой в первом чтении. А где работать тем, кто в случае принятия этого закона будет переведен в категорию трудоспособных? У граждан предпенсионного возраста и в настоящий момент имеются большие проблемы с трудоустройством. Дальше будет только хуже, посетовал автор общественной инициативы, размещенной на сайте РОИ.

Инициатор предлагает ввести обязательные квоты на количество работников предпенсионного возраста для всех видов работодателей, за исключением микробизнеса, где количество работников не превышает 15 человек.

Предлагается установить обязательную квоту на количество работников на таких предприятиях в размере 20%.

За соблюдением этой нормы должны будут следить трудинспекторы.

Кроме того, предлагается ввести на законодательном уровне понятие «предпенсионный возраст» - для мужчин от 50 до 65 лет и для женщин от 45 до 63 лет.

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