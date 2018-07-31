30% трудоспособных граждан официально не работают

При формировании пенсии трудоустройство и зарплата в любых обстоятельствах учитываются только в их официальном варианте, напомнили в ОПФР по Рязанской области.

И если гражданин нигде официально не работает, он не приобретёт ни стажа, ни необходимых баллов, поэтому сможет рассчитывать только на социальную пенсию, которая назначается на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста. Кроме того, в том случае, если гражданин работает официально, но значительную часть заработка либо его большую часть получает «в конверте», размер назначенной страховой пенсии даже при выполнении необходимых условий будет крайне низким.

По мнению ПФР, кроме административных мер свою роль в борьбе с «серыми» зарплатами должны сыграть и осознание бизнесом своей социальной ответственности, и активная гражданская позиция самих работников, которым следует внимательно относиться к выбору приоритетов в вопросе трудоустройства.

К сведению, в Рязанской области зарегистрировано более 672 тыс. граждан, относящихся к категории трудоспособного населения в возрасте от 16 до 54 и 59 лет. Из них нигде не числятся работающими (при этом не являясь пенсионерами, инвалидами, учащимися, лицами, осуществляющими уход) более 192 тыс. человек, то есть около 30%.

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