С третьей попытки должен заработать сервис ФНС «Прозрачный бизнес»

Над.К, Вы писали: Вообще-то насчет работающих все ровно наоборот - из Абхазии еду в сезон ра...
Да, еще гений Пушкин писал:Паситесь, мирные народы!Вас не разбудит чести клич.К чему стадам дары ...
А мне ФНС подозрительна. Странная она какая то.
Договор ГПХ оплачиваем через свой расчетный счет на карту физ лица(выдачи наличных нет) -&n...
Клерк перестань Врать. Подписи НЕТ!!! Ни чего он не подписывал.
Ну да, заработали столько, что аж пришлось людям отсрочить выход на пенсию на 5-7 лет.
Ну, вот. Полегчало. А мы то ни как понять не могли почему бензин подорожал.
Для бунта требуются деньги, оружие, провокаторы и.т.д. Деньги нужны для содержания партий. ...
а вот президент ФИФА назвал ЧМ2018 самым лучшим в истории
Тоже как-то крупно влетела из-за древней задолженности в несколько копеек по ЕСН. Еще и нас...
Аноним, Вы писали:фонд значит внебюджетный, а выплачивать должно государство? дураков развелось к...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Авторитет России ничто и никогда не повысит. Какой авторитет ...
Аноним, Вы писали:Что-то не догоняю: а нафига налоговой играть в испорченный телефон, требуя доку...
Бюрократия, похоже, все пределы разумного уже перешла. Форма была готова и опубликована в проекта...
Речь только про имущественные налоги, которые граждане не декларируют
Татьяна-Васильевна, Вы писали:"нужно выдавать расчетный листок при выплате аванса и при выплате з...
а слабо было утвердить форму декларации, как положено? Позорище
всеобщая вера в революцию - есть уже начало революции (в.и ленин)
Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы (Цицерон)
Если мелкий бизнес на грани "закрыться-работать за копейки" любой камушек в сторону закрыться мож...
Кроме банков сканы паспортов делают еще и фирмы, изготавливающие ЭЦП.
А ПФР сам у себя не может посмотреть отсутствие / наличие страхового стажа? и четко сказать за ка...
Кстати ментярам и личной гвардии кардинала льгоную пенсию не отменили. Кстати не понимал, за что ...
Аноним, Вы писали:Надо быть полным Идиотом, что бы работать на Буржуя с Желанием. Однако та...
"своим - всё, врагам - закон". хорошо подмечено. С выплатой зарплаты в выбранный сотрудник...
Для бунта требуются деньги, оружие, провокаторы и.т.д. У меня ничего этого нет, а у Вас? Б...
Ага, как же. Все принес в ПФР, копии трудовой, подтверждение стажа. Все приняли, да. Через год за...
До тех пор пока не будет обиженных в Илите, ничего не будет. Для бунта требуются деньги, оружие, ...
Аноним, ну все-таки POS-терминал еще в прошлой версии закона практически приравнивался к упл...
Nаdine, новость 13 лет. Надо было умудриться её найти...
Было же совсем недавно разъяснение, что не нужно. Достаточно одного раза в месяц.
Надо закрываться ... Смысла нет в этом ИП. Мало того,что начисляют26% 1% да ещё обслуживание .. П...
Очень понравилась фраза на одном из форумов: "Наша проблема в том, что мы не осознаем свою силу"....