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С третьей попытки должен заработать сервис ФНС «Прозрачный бизнес»

Уже два раза ФНС пыталась запустить сервис «Прозрачный бизнес». Попытка №1 провалилась в 2017 году. Попытка №2 не состоялась в июне 2018. Открыть оригинал изображения (1637x976, 379.5 Кб) Завтра – попытка №3.

1 августа 2018 в сервисе появятся данные, содержащие информацию о специальных налоговых режимах, применяемых организациями, об участии в консолидированной группе налогоплательщиков, о ССЧ, обещает ФНС.

Данные будут опубликованы в отношении хозяйственных товариществ и обществ, за исключением хозяйственных товариществ и обществ, включенных в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам.

Бизнес в ожидании.

Напомним, на нашем сайте проходит опрос на тему вероятности старта этого сервиса.

Заработает ли сервис ФНС «Прозрачный бизнес» в августе?

Ключевые слова: Прозрачный бизнес, электронные сервисы ФНС

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