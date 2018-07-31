Нефтяники воспользовались пересменкой в Правительстве и подняли цены на бензин

По словам бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, резкий скачок цен на бензин связан с пересменкой в Правительстве.
Распределены обязанности между вице-премьерами. Узнайте, кто за что отвечает
«То, что произошло на бензиновом рынке, скорее вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки», — заявил он в интервью РБК.
«Это не обвинение кого бы то ни было, а объективный фактор», — подчеркнул Дворкович.
По его словам, нефтяники воспользовались ситуацией и подняли цены в течение двух-трех недель перестановок
Напомним, за январь—май цены на бензин выросли на 7,7%, обогнав инфляцию почти в пять раз.
Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.