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Нефтяники воспользовались пересменкой в Правительстве и подняли цены на бензин

По словам бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, резкий скачок цен на бензин связан с пересменкой в Правительстве.

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«То, что произошло на бензиновом рынке, скорее вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки», — заявил он в интервью РБК.

«Это не обвинение кого бы то ни было, а объективный фактор», — подчеркнул Дворкович.

По его словам, нефтяники воспользовались ситуацией и подняли цены в течение двух-трех недель перестановок

Напомним, за январь—май цены на бензин выросли на 7,7%, обогнав инфляцию почти в пять раз.

 

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