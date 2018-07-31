Верховный Суд вновь высказался о недопустимости навязывания услуг нотариусами

Верховный Суд в очередной раз указал на недопустимость навязывания услуг нотариусами.

Гражданин, обратившийся к нотариусу, не связан необходимостью получения от нотариуса, помимо нотариальных действий, дополнительно услуг правового или технического характера.

Получение этих услуг для лица, обратившегося к нотариусу, носит исключительно добровольный характер, говорится в определении Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 26 июня 2018 г. № 31-КГ18-3.

Гражданин самостоятельно подготовил доверенность и обратился к нотариусу для её заверения.

Нотариус выставил счет за свои услуги: 200 рублей нотариальное действие по удостоверению личности и 1300 рублей за услуги технического и правового характера. Гражданин отказался оплачивать услуги, кроме удостоверения личности, так как в них не нуждался, и подготовил документы сам. Нотариус, в свою очередь, отказал ему в совершении нотариальных действий.

Разбирательство перешло в суд, в котором первая инстанция встала на сторону нотариуса, но Верховный Суд указал на неправомерность отказа в совершении нотариальных действий.

Судьи напомнили, что список причин по которым нотариус может отказать в совершении нотариальных действий является закрытым (ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате), и в нем нет такого пункта, как отказ от оплаты услуг правового или технического характера.

Определение по подобному делу уже выносил и Конституционный Суд (Определение КС РФ от 1 марта 2011 года № 272-0-0), но нотариусы, судя по всему, своих позиций сдавать не собираются.

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