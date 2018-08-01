Странности ФСС: у компании не приняли заявление о подтверждении вида деятельности

Подтверждая вид деятельности в ФСС, компания своевременно представила заявление и справку, в которой указаны доходы за предшествующий (2017) год.

В заявлении указано:

В соответствии с пунктом 9 Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2005 года № 713, и учредительными документами (устав, положение) прошу считать основным видом экономической деятельности за 2017 год вид экономической деятельности:…………….

Между тем в ФСС неадекватно отреагировали на такое заявление, так как там фигурирует 2017 год, а не 2018, посчитали его непредставленным и «выкатили» фирме максимальный тариф.

Подскажите, пожалуйста, за какой год необходимо было предоставить справку о подтверждении вида деятельности в 2018 г. ? Мы предоставляли справку своевременно, но в заявлении в пункте "В соответствии с пунктом 9 Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2005 года № 713, и учредительными документами (устав, положение) прошу считать основным видом экономической деятельности за год" указан 2017 г., на что ФСС не приняло заявление и назначило повышенный тариф, о чем мы узнали только сегодня. - id368528152

А вы не сталкивались с подобными претензиями со стороны ФСС?

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