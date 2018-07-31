Как сократить время сотрудников для выполнения стандартных задач

ToT Аноним нашел видимо в Яндексе и написал комментарий. Вот и апнул старую новость. Двойное убийство на Палехской улице Москвы

Аноним

Приползает прердпенсионер на работу в пиковый сезон работы предприятия. Предприятие не может позв... Предложение: 20% штата предприятия должны составлять предпенсионеры

Аноним

Аноним, Вы писали:Мы оказываем медицинские услуги, выдаем бсо, и переходим на онлайн-кассу в 3-ю ... Поправки в 54-ФЗ: закон подписан и опубликован

Аноним

ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Как заполнить лист4 льготы по налогу на имущество ИП на ЕНВД КНД-1150063 Заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц

Аноним

Ну, чё? Похвалились?! Ну и как? Какие чувства вы испытали в процессе Хваления отзывами? Когда можно и нужно похвалиться отзывами

Аноним

СЗВК-3 мы на всех сотрудников за все периоды в трудовой книжке сдавали. Прекрасно помню тот... Как подтвердить стаж для пенсии: консультации «пенсионщиков»

Елена_N Удивительно, что только с 01.01.2019... Это ж надо - не успели ввести эти чертовы онлайн-кассы, а... С 1 января 2019 изменится формат кассовых чеков

Аноним

"Поле Чудес в стране Дураков". С 1 января 2019 изменится формат кассовых чеков

Аноним

По мнению Титова, раскрытие этой информации защитит бизнес не только от недобросов... Бизнес одобряет публикацию открытых налоговых данных

Аноним

Гражданин отказался оплачивать услуги, кроме удостоверения личностиУж ты. Удостоверение личности,... Верховный Суд вновь высказался о недопустимости навязывания услуг нотариусами

Nаdine А справа экрана лента горячих новостей:) которая заполняется по последнему комментарию:) &n... Двойное убийство на Палехской улице Москвы

Nаdine Люди, ну вот только ср.ться друг с другом не надо. Пожалуйста!!! Все мы в одной жопелодке с этой ... В Москве прошли два митинга против повышения пенсионного возраста

Аноним

Аноним, Вы писали:большинство пенсионеров имеют левый доход, сдают и продают квартиры, которые ха... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

А "диванные" всегда хотят всё получить палец о палец не ударив. Активную позицию надо иметь, госп... В Москве прошли два митинга против повышения пенсионного возраста

Аноним

Только массовыми митингами и выступлениями можно добиться поправок в Законопроект. Несмотря на ка... В Москве прошли два митинга против повышения пенсионного возраста

Аноним

реальные зарплаты 12000- 16000 тыс если ты не чинушка конечно работу после 45 не найти .работодат... Что будет с экономикой, безработицей и доходами населения после пенсионной реформы

Аноним

Аноним, Вы писали:от вы мне скажите, допустим, я купила квартиру в кредит, отдала за неё последни... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

aksioma284 Вообще в акте сверок ИНФС хрен разберешься. Пытаюсь раз в 1-2 квартала запрашивать акты све... Компании пришлось судиться с налоговиками из-за древних пеней в 1 копейку

Аноним

Простите, кто-нибудь подскажет, на какой пункт ФЗ ссылаться в данном случаеВыплата арендодателю-ф... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Спасибо, полезно! Сложные случаи расчета отпускных в 1С

Старый ворчун Над.К, Вы писали:СЗВК-3 мы на всех сотрудников за все периоды в трудовой книжке сдавали. Н... Как подтвердить стаж для пенсии: консультации «пенсионщиков»