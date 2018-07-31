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Как сократить время сотрудников для выполнения стандартных задач

Постепенно мы вступаем в эпоху внедрения IT-решений для упрощения каждого этапа деловых коммуникаций. Автоматизация процессов позволяет сократить время сотрудников на выполнение стандартных задач. 

Компания «Такснет» предлагает готовые IT-решения для оптимизации бизнес-процессов любой компании: стартапа, маленького предприятия и крупной организации. Мы презентуем собственные разработки в сфере электронного документооборота и отчетности:

  • сервис «Транскрипт»
  • сервис «Такснет-Референт»
  • сервис «Декларация.Online»

Важный вопрос, который остро встает перед всеми участниками цифрового пространства – это защита информации.  С помощью наших собственных разработок и средств защиты от компаний-партнеров мы построим систему защиты, как от внешних, так и от внутренних угроз.

  • сервис «Криптекс»
  • сервис «Криптограмм»
  • сервис «Identify»

Узнайте подробнее о сервисах компании «Такснет».

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