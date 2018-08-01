Обновлена программа Налогоплательщик ЮЛ

На сайте ГНИВЦ опубликована новая версия программы «Налогоплательщик ЮЛ» 4.58.4.

В этой версии реализована новая декларация по ЕНВД, которая еще официально не утверждена, но уже рекомендована налоговиками для сдачи отчетности за 3 квартал 2018 года.

Программа «Налогоплательщик ЮЛ» применяется для автоматизации процесса подготовки налогоплательщиком форм документов налоговой и бухгалтерской отчетности и справки по форме 2-НДФЛ.

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