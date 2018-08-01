Обновлена программа Налогоплательщик ЮЛ

Просто мишустин по заграницам ездил рассказывал как хорошо придумали с онлайн кассами
если будет сервис налоговой, достаточно будет просто ссылки на соответствующую страницу их же соб...
Может просто потому,что адвокаты ,аудиторы умнее налоговых инспекторов...
что чек с признаком "расход" пробивается только при выплате средств ПОКУПАТЕЛЮ (КЛИЕНТУ) Вы...
лишается льготы по налоговому вычету при продаже в дальнейшем.
Только если будет как ИП за...
Аноним, Вы писали:интересно мне вот, а в чем конкретно будет облегчение работы с налоговиками?&nb...
Аноним, Вы писали:Честно говоря, читая очередные комментарии, не понимаю - почему комментаторы не...
Есть какие нибудь новости по поводу не принятых НДС? У кого нибудь что нибудь сдвинулось?
Аноним
только что, Санкт-Петербург
разрушают рынок труда
строят рынок рабов
вообще-то на Констит...
разрушают рынок трудастроят рынок рабоввообще-то на Конституцию замахнулись
интересно мне вот, а в чем конкретно будет облегчение работы с налоговиками?
оказывается повышение цен при пересменке правительства - объективный факт, во как. То есть ...
Да никогда государство на это не согласится. Предпенсионеров будет в разы больше чем предполагаем...
не забывайте о том, что легально сдающий кв. человек 1) лишается доплаты к пенсии. бабулька...
Если работник заболел во время отпуска с последующим увольнением отпускные возвращать нужно?
Ташик777, Вы писали:Я навсегда запомнила, когда при недоимке в 4р 25коп (пени вроде тоже были), П...
Честно говоря, читая очередные комментарии, не понимаю - почему комментаторы не видят в 54-ФЗ, чт...
Как всегда ИФНС молчит. Сервис так и не заработал.
Полная ложь не верьте это пропаганда единой россии
Ташик777, Вы писали:Я навсегда запомнила, когда при недоимке в 4р 25коп (пени вроде тоже были), П...
Я навсегда запомнила, когда при недоимке в 4р 25коп (пени вроде тоже были), ПФР подал в ФССП и бы...
Минфин считает, что УК платит вознаграждение председателю совета МКД в
рамках трудовых отношений...
В общем теперь налоговая будет сначала списывать штрафы, пени, а потом включать счетчики и штрафы...
Ой, да не будет никаких 20 тысяч. Ну или на разницу с 14 тысячами можно будет купить чашку чаю. И...
Аноним, Вы писали:Увеличим штат трудинспекторов, чтобы успевали проверять % работающих предпенсио...
Большое человеческое спасибо!!! За таблицу разъяснения!!!
Например в кассах Меркурий переход занимает 2-3 минуты, просто вставил флешку и обновил прошивку....
/// Чтобы перейти на них, нужно обновить прошивку кассы или поменять фискальный накопитель.К...
Аноним, Вы писали:Аноним
7 часов назад, Москва
А налог на защиту от абсурдных законов будет? &nbs...
Ну так ПФР радоваться должен, что пенсию неработающим почти не придется платить. Или государство ...
Опять в рай въехать пытаются на объективных факторах - население стареет и работодатели тупо выну...
Ваши бы слова да Богу в уши.Повышение пенсионного возраста, тотальная слежка, отсутствие банковск...
Люди - молодцы, я не ходила, но поддерживаю. В следующий раз пойду.