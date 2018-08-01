Минздрав назвал самые «здоровые» регионы России

Меньше всего россияне болеют в Кабардино-Балкарии — 95 473 человек, следует из данных Минздрава за 2017 год, переданные RT.

На втором месте находится Чечня (112 108,9), за ней следует Курская область (115 123,6), Республика Тыва (115 621,4) и Астраханская область (115 921,2).



Больше всего болезней отмечено в Алтайском крае — на 100 тысяч жителей пришлось 253 429,5 заболевания. За ним следуют Санкт-Петербург (236 874,7), Ненецкий АО (230 700,8), Карелия (230 371,7) и Республика Коми (230 230,4).



Ранее премьер Дмитрий Медведев сообщил, что за шесть лет продолжительность жизни в России выросла на 2,5 года и составила в среднем 73 года. По его словам, данный индикатор наиболее полно характеризует картину жизни в стране. Также он подчеркнул, что смертность за 6 лет снизилась на 6,8 процента.



По данным Минздрава, самый низкий уровень смертности в России зафиксирован в Ингушетии — 3,2 случая на тысячу человек. После Ингушетии идет Чечня — 4,6 случая на тысячу человек, Ямало-Ненецкий автономный округ (4,9), Дагестан (5,1) и Ханты-Мансийский АО (6,2). Самые высокие показатели смертности в Псковской области (17,4 случая на тысячу человек), Новгородской (17,1), Тверской (16,9), Тульской (16,5), Ивановской (15,8).

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