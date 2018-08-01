Клерк.Ру
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Очередной провал ФНС? «Прозрачный бизнес» до сих не работает

Заявленный на 1 августа запуск сервиса «Прозрачный бизнес», судя по всему, опять откладывается. Уже наступила вторая половина дня, а доступа на страницу сервиса по прежнему нет.

Напомним, что это уже третья попытка запуска. И большинство пользователей Клерка уверено, что сервис так и не будет запущен 1 августа.

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