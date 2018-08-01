Очередной провал ФНС? «Прозрачный бизнес» до сих не работает

Аноним

Да донесут они его и снова за своё! Нести-то недалеко, закон слабоват. Задержаны телефонные мошенники, которые воровали деньги с карт россиян

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Елена_N, Вы писали:ToT, Вы писали:Почему не расстрел? А что толку? С расстрелянного шт... Штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность предлагают увеличить в 40 раз

Аноним

Опять бабки доят! Это то, в чём у нас полная стабильность. С 1 января 2019 изменится формат кассовых чеков

Аноним

Nаdine, Вы писали:Ой, да не будет никаких 20 тысяч. Ну или на разницу с 14 тысячами можно будет к... В чем цели пенсионной реформы?

Аноним

Безусловно умнее, образованнее и даже культурнее, судя по контингенту, работающему в ФНС. Когда н... ФНС ответила адвокатам, почему их участие в делах подозрительно

Аноним

Nаdine, Вы писали:Аноним, Вы писали:Увеличим штат трудинспекторов, чтобы успевали проверять % раб... Предложение: 20% штата предприятия должны составлять предпенсионеры

Аноним

нанял - заплати работнику и заплати взносы. всякие отговорки - это ложь дураков и вредителей Ну,... На граждан-работодателей не будет распространятся Трудовой кодекс

Аноним

На, так за что боролись... С тех пор как в 2009 отменили льготы малому бизнесу, все зарплаты этог... 30% трудоспособных граждан официально не работают

Аноним

Вам хоть на 27 копеек по почте прислали, нам вообще на 4 копейки. Вот эффективно и рационально ра... Компании пришлось судиться с налоговиками из-за древних пеней в 1 копейку

Над.К Аренда - это же не услуга? Тогда и при оплате её физику не надо бить чек на этом основании - не у... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

спасибо за табличку. Но у меня вопрос-12 . Выплата арендодателю-физлицу наличными или по безна... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Над.К Если нет - то с ними и договор и взносы?? Это вообще-то договор ГПХ, а не трудовой. Их никто... На граждан-работодателей не будет распространятся Трудовой кодекс

Аноним

Аренда - это же не услуга? Тогда и при оплате её физику не надо бить чек на этом основании - не у... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

Уже и здесь переходят на ручное управление. ФНС предложила сдавать декларацию по ЕНВД по рекомендованной форме, а не утвержденной

Аноним

Аноним, Вы писали: Налоги пора отменить. Это пережиток от СССР, когда правительство обеспечивало... Новый МРОТ: как работодатели повышают зарплату, не повышая ее

Аноним

3Получение наличной оплаты (или картой при её предъявлении) от физлиц за услуги1 июля 2019 года. ... 19 проблемных ситуаций, где нужна или не нужна ККТ. Сверьтесь с таблицей «Клерка»

Аноним

нанял - заплати работнику и заплати взносы.всякие отговорки - это ложь дураков и вредителей На граждан-работодателей не будет распространятся Трудовой кодекс

MissCherie И как всегда никто на за что не отвечает, никто не виноват.. что они форму не могут утвердить? Фу... ФНС предложила сдавать декларацию по ЕНВД по рекомендованной форме, а не утвержденной

Аноним

гражданин, нанимающий работников для личного обслуживанияЧто считать личным обслуживанием? ... На граждан-работодателей не будет распространятся Трудовой кодекс

Аноним

Я себе сама создала аутсорсинговую фирму. И действительно работы много, но выбора бол... За год работы в аутсорсинге бухгалтер приобретает опыт, как за 5 лет работы в обычной фирме

Аноним

Да ничего умного гопники предложить не могут. По сути они заставляют взять на содержание третьим ... Предложение: 20% штата предприятия должны составлять предпенсионеры

Аноним

Ложь. Мы, бизнесмены, не хотим повышения пенсионного возраста для себя и своих сотрудников. А на ... Бизнесмены хотят получить льготы за возрастных сотрудников

Аноним

Есть какие нибудь новости по поводу не принятых НДС? У кого нибудь что нибудь сдвинулось? ... Что делать, если вам отказывают в приеме декларации по НДС