Очередной провал ФНС? «Прозрачный бизнес» до сих не работает

Да донесут они его и снова за своё! Нести-то недалеко, закон слабоват.
sv777, конечно физическое. aksioma284, а что непонятно написано в таблице про аренду?NNR, а в пун...
ИП это физлицо или юридическое лицо? Не нашла конкретный ответ на этот вопрос.
Елена_N, Вы писали:ToT, Вы писали:Почему не расстрел? А что толку? С расстрелянного шт...
Я таки не поняла, если ООО выдает деньги своему сотруднику в подотчет, для расчетов с поставщикам...
Поднимут сегодня или нет? Какие ставки?
Опять бабки доят! Это то, в чём у нас полная стабильность.
А при перечислении по безналу физику-арендодателю нужно применять ККТ?
Nаdine, Вы писали:Ой, да не будет никаких 20 тысяч. Ну или на разницу с 14 тысячами можно будет к...
Безусловно умнее, образованнее и даже культурнее, судя по контингенту, работающему в ФНС. Когда н...
Nаdine, Вы писали:Аноним, Вы писали:Увеличим штат трудинспекторов, чтобы успевали проверять % раб...
нанял - заплати работнику и заплати взносы.
всякие отговорки - это ложь дураков и вредителей Ну,...
"— Работодателей будет сажать за увольнение предпенсионера;"Редактор, ау!
На, так за что боролись... С тех пор как в 2009 отменили льготы малому бизнесу, все зарплаты этог...
Вам хоть на 27 копеек по почте прислали, нам вообще на 4 копейки. Вот эффективно и рационально ра...
Вот и возник вопрос(см.таблицу)нужно применять ККТ в данном случае или нет? Работник или нет, рол...
Аренда - это же не услуга? Тогда и при оплате её физику не надо бить чек на этом основании - не у...
спасибо за табличку. Но у меня вопрос-12
. Выплата арендодателю-физлицу наличными или по безна...
Если нет - то с ними и договор и взносы?? Это вообще-то договор ГПХ, а не трудовой. Их никто...
Аренда - это же не услуга? Тогда и при оплате её физику не надо бить чек на этом основании - не у...
Аноним, ни система налогообложения, ни наличие работников на право применять БСО при услугах...
За ним следуют Санкт-ПетербургБолота они и есть болота
Уже и здесь переходят на ручное управление.
Аноним, Вы писали:
Налоги пора отменить. Это пережиток от СССР, когда правительство обеспечивало...
3Получение наличной оплаты (или картой при её предъявлении) от физлиц за услуги1 июля 2019 года. ...
нанял - заплати работнику и заплати взносы.всякие отговорки - это ложь дураков и вредителей
И как всегда никто на за что не отвечает, никто не виноват.. что они форму не могут утвердить? Фу...
гражданин, нанимающий работников для личного обслуживанияЧто считать личным обслуживанием? ...
Я себе сама создала аутсорсинговую фирму. И действительно работы много, но выбора бол...
Аноним, решение Верховного суда от 28 июня. Давно ли услуги стали обязательными? ))
Да ничего умного гопники предложить не могут. По сути они заставляют взять на содержание третьим ...
Ложь. Мы, бизнесмены, не хотим повышения пенсионного возраста для себя и своих сотрудников. А на ...
Есть какие нибудь новости по поводу не принятых НДС? У кого нибудь что нибудь сдвинулось? ...
Отстали от жизни, теперь услуги обязательны, клерк ру... Очень долго писал новость