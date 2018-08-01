Шесть документов, как подготовиться к плановым проверкам

Есть шесть постановлений Правительства, в соответствии с которыми в различных отраслях будут проводиться плановые проверки по новым чек-листам, и проверяющие будут проверять компании по каждому пункту.

Наша задача – знать, как нас могут проверять и быть к этому готовым.

Обязательно их просмотрите и бегло пройдитесь по тем вопросам, которые вам могут задать проверяющие на плановых проверках:

О том, какие последствия влекут за собой плановые проверки, читайте в статье Владимира Турова.

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