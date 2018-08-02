Свидетельство о рождении предложили заменить электронной записью

Глава Минкомсвязи Константин Носков заявил о необходимости заменить свидетельство о рождении ребенка электронной записью. Такое заявление, по сообщению РИА Новости, он сделал на первом заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

По его словам, сейчас при рождении ребенка родителям необходимо пройти множество процедур и получить различные документы. «Сейчас, когда ребенок рождается, <...> мы получаем в роддоме справку о рождении, потом идем в ЗАГС или МФЦ, там получаем свидетельство о рождении, потом идем его прописываем», — отметил министр.

Носков считает, что бумажные свидетельства никому не нужны, а нужна электронная запись о том, что «появился новый человек».

По его словам, у государства достаточно знаний о человеке, чтобы перевести различные «жизненные ситуации» в цифровой формат. «Мы много сейчас знаем о людях, нужно только забраться в разные базы данных. У нас на портале госуслуг зарегистрированы порядка 80 миллионов человек, мы просто пока не очень хорошо умеем работать с этой информацией», — отметил глава Минкомсвязи. В частности, по его словам, в электронный вид можно перевести, например, оформление ипотеки, когда получение банками всех необходимых документов проходит в электронном виде — со связью с Росреестром, с налоговой службой. То же самое касается оформления пособий, льгот. А также регистрация ДТП, оформление всех необходимых документов для страховых компаний в электронном виде прямо на месте, заявление в правоохранительные органы. Кроме того, министром были упомянуты полисы ОМС, ОСАГО, КАСКО, больничные и трудовая книжка.

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