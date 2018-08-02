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Сбербанк меряет наличность поездами

Сбербанк обрабатывает как минимум 70 тысяч тонн наличности в год, если погрузить этот объем денег в поезд, то он растянется от Москвы до Санкт-Петербурга, заявил в интервью РИА Новости директор центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов.

«Сбербанк обрабатывает ежегодно не менее 70 тысяч тонн наличности — это очень большие объемы. Если погрузить все это в эшелоны, они займут всю трассу от Москвы до Санкт-Петербурга», — сказал он.

Часть проектов подразделения Сбербанка, которым руководит Ефимов, направлена на оптимизацию работы банка по обработке наличности.

«Чтобы затраты на инкассацию не увеличивались параллельно с ростом рынка, необходимо постоянно снижать ее себестоимость, а это возможно только при условии максимальной автоматизации ручного труда», — пояснил он.

В крупнейшем российском банке работают 15 тысяч инкассаторов, они обслуживают 140 тысяч объектов корпоративных клиентов, 72 тысячи банкоматов. В 2017 году инкассаторы Сбербанка перевезли денег и ценностей на сумму свыше 50 триллионов рублей.

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Мнения
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2 мнения
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Аноним
, Пенза
Передайте сбербанку и лично Альбертику, что деньги имеют свойство оборота. Что проходит одна и та же наличность несколько раз. 
За сим. Нет ни какой возможности поместить одну и ту же купюру в поезд несколько раз.
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Аноним
, Пенза
Ха! Ну не могут, что бы не наврать.
Грузоподъёмность  грузового вагона - 68 тонн.
Длинна грузового вагона - 14 метров.
70 000 000 кг, делим на 68 000 = 1030 вагонов.
1030 множим на 14 метров = 14412 метров. то есть 14 километров.

От Москвы до Питера 14 км? 
Альбертик совсем с катушек съехал. Не знает простых вещей. 

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