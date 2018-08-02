Признание электронных сделок могут закрепить законодательно

Минкомсвязь считает целесообразным законодательно закрепить признание электронной формы сделок, заявил глава министерства Константин Носков.

Министерство работает над тем, чтобы выделить ключевые законопроекты, которые бы обеспечивали основу для развития цифровой экономики, передает РИА Новости.

«Блок, который надо нам решить с помощью законопроектов, это признание электронной формы сделки и электронного документа, хранение его в электронном архиве, сдача в Росархив. Тоже большой вопрос, который нужно регулировать с помощью этих инициатив, — должны быть легализованы смартконтракты», — сказал министр.

Также рассматривается вопрос о регулировании сферы персональных данных. «Нужно сформировать все благоприятные условия для сбора, хранения и обработки персональных данных с использованием новых технологий, но при этом четко обеспечить защиту этих персональных данных», — сказал Носков.

Следующий блок касается введения электронного судопроизводства. «Это электронное доказательство, электронный нотариат, дистанционное удостоверение», — уточнил министр.

Также планируются законопроекты о переводе в электронный вид взаимоотношений в трудовой деятельности.

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