В июле стартовала рассылка сводных налоговых уведомлений

В июле началась кампания по печати и рассылке сводных налоговых уведомлений на уплату налогов на имущество, землю и транспорт за 2017 год, напоминает УФНС Калмыкии.

Эти налоги необходимо уплатить не позднее 3 декабря этого года.

Граждане, у которых исчисленная сумма налогов менее 100 рублей, налоговые уведомления не получат. Им будут направлены уведомления, когда сумма налогов к уплате накопится за несколько налоговых периодов и превысит 100 рублей.

Не получат бумажные уведомления и пользователи электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Они смогут увидеть начисления по имущественным налогам только в электронном виде.

В уведомление включат суммы НДФЛ, которые не были удержаны налоговым агентом в 2016 — 2017 годах, а сведения по которым были представлены в налоговые инспекции.

Для информации о новом налоговом уведомлении на интерфейсе сайта ФНС России размещена промо-страница «Налоговое уведомление 2018» ( snu.nalog.ru ).

По сравнению с прошлым годом изменятся суммы налога на имущество. Инвентаризационная стоимость объектов будет индексирована на коэффициент-дефлятор 1,425 в регионах, где она является налоговой базой.

Для льготных категорий налогоплательщиков при расчете земельного налога будет применен вычет (уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 6 соток).

Кроме того, изменились размеры повышающих коэффициентов, применяемых при расчете транспортного налога в отношении дорогостоящих автомобилей.

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