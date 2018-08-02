Иностранных должных лиц допустят к налоговым проверкам

ФНС разработала проект приказа о порядке и условиях участия иностранных должностных лиц в налоговых проверках. Документ опубликован на официальном портале проектов НПА.

Возможность участия компетентного органа иностранного государства (территории) в осуществлении в соответствующей части налогового контроля предусмотрена пунктом 6 статьи 82 Налогового кодекса. Однако до сих пор порядок такого участия не установлен.

Для принятия участия в контрольных мероприятиях, иностранное лицо должно направить запрос в ФНС. После чего начинаются многодневные рассмотрения этого запроса по инстанциям российских налоговых органов. Так, например, для перевода запроса и прилагаемых к нему документов в центральном аппарате ФНС, а также проверки на соответствие условиям участия в проверке предусмотрено целых 20 дней. А чтобы передать переведенный запрос от ФНС в региональное УФНС нужно никак не меньше 5 дней.

Всего, если сосчитать все сроки, предусмотренные в приказе, то от поступления запроса до выдачи решения ФНС о допуске (или отказе), налоговая служба сможет потратить 65 дней.

Согласно проекту, если компетентный орган иностранного государства (территории) участвует в выездной налоговой проверке, он будет включен в состав должностных лиц, которым поручается проведение проверки. При этом его участие будет ограничено.

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