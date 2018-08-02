Народное мнение никому не интересно?

Сайт Российской общественной инициативы предлагают закрыть. Такое предложение высказал один из инициаторов. Он отметил, что просматривая инициативы, по которым приняты положительные решения, чувствует позор.

Данный сайт совершенно не эффективен, используется для создания у населения ощущение причастности к решениям и важности их мнения (для сброса протестного "давления"), на самом деле из почти 13 тысяч инициатив только по 30-ти якобы приняты решения, положительный результат из которых меньше половины и не имеющие реального значения, типа "поменять табличку на доме"...

Реальные инициативы не рассматриваются, а собственно ни когда и не собирались рассматриваться всерьёз...

Данный ресурс это чистая фикция, профанация и издевательство над народом, максимум что даёт - это потыкать мышкой для прикола.