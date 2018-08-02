Народное мнение никому не интересно?

Сайт Российской общественной инициативы предлагают закрыть. Такое предложение высказал один из инициаторов. Он отметил, что просматривая инициативы, по которым приняты положительные решения, чувствует позор.
Данный сайт совершенно не эффективен, используется для создания у населения ощущение причастности к решениям и важности их мнения (для сброса протестного "давления"), на самом деле из почти 13 тысяч инициатив только по 30-ти якобы приняты решения, положительный результат из которых меньше половины и не имеющие реального значения, типа "поменять табличку на доме"...
Реальные инициативы не рассматриваются, а собственно ни когда и не собирались рассматриваться всерьёз...
Данный ресурс это чистая фикция, профанация и издевательство над народом, максимум что даёт - это потыкать мышкой для прикола.
А что вы думаете по этому поводу?
На данный момент большинство посетителей ресурса проголосовало против этой инициативы.
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Сайт "Российская общественная инициатива" - это очень важный ресурс. Но большинство граждан пока ещё не просвещены в настоящей пользе этого ресурса, и поэтому большинство россиян пока ещё не пользуется своим конституционным правом принимать участие в управлении государством, голосуя за инициативы и вынося свои инициативы на голосование. Но любая высказанная конструктивная мысль и концепция - уже начинает постепенно совершать преображающее действие в общественном сознании, и, если сравнить, то год от года количество инициатив всё же увеличивается, и, что обнадёживает, постепенно увеличивается количество толковых инициатив, мало по малу консолидируя общество в выработке единых концептуальных решений для защиты и продвижения собственных интересов.