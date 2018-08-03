Пенсионный фонд выступает против своей ликвидации

Института экономики роста им. Столыпина предлагает ликвидировать Пенсионный фонд. Такое предложение еще месяц назад сделал председатель наблюдательного совета Института, бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Функции ПФР предлагается передать в Федеральное казначейство, а в зданиях фонда разместить центры переобучения людей старшего возраста.
«Независимая газета» поинтересовалась у Пенсионного фонда, что они думают об этом предложении. Как и ожидалось, ПФР выступает против своей ликвидации.
«У фонда и Казначейства слишком разные функции для подобной передачи. Казначейство России занимается ведением лицевых счетов распорядителей и получателей средств федерального бюджета и не может заниматься реализацией конституционного права граждан на социальное обеспечение. Такую передачу функций, по сути, можно сравнить с передачей банку функций организации, открывшей в этом банке лицевой счет», – пояснили «НГ» в пресс-службе ведомства.
Кроме ликвидации ПФР, Столыпинский клуб сделал и другие предложения:
- обеспечить 100-процентное государственное бюджетное финансирование пенсионных обязательств, возникших для граждан, вышедших на пенсию до 1992 года;
- перевести накопительную систему для работающего поколения на добровольную основу;
- снизить ставки страховых платежей в ПФР с фонда оплаты труда минимум до 14%;
- ввести прогрессивную формулу пенсионных выплат в зависимости от стажа работы и суммы всех доходов гражданина;
- разрешить выкупать пенсионный стаж;
- обеспечить понятные, прозрачные и стабильные условия для формирования пенсионных прав и накоплений (пенсионные счета сделать собственностью гражданина, а не государства);
- взимать социальные взносы со всех доходов граждан, включая доходы индивидуальных предпринимателей и дивиденды;
- провести ревизию нецелевых расходов системы социального страхования; провести ревизию льгот («досрочников»).
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разогнать? да давно пора, занимаются неизвестно чем, штат раздули, здания отстроили