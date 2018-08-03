medyza "Доходность предприятия будет осуществляться по Книге учета доходов и расходов" - Просто шедевр!!... Шаги, которые нужно сделать после регистрации ИП

Аноним

Количество чиновников давно пора сократить в три раза, как минимум. И не через 6 лет, а уже сегод... Количество чиновников надо сократить на треть

Аноним

разогнать? да давно пора, занимаются неизвестно чем, штат раздули, здания отстроили Пенсионный фонд выступает против своей ликвидации

Аноним

Вместо удобного сервиса по открытым данным ФНС опубликовала набор файлов

Аноним

Тем временем коммерческие сервисы уже втянули данные... Вместо удобного сервиса по открытым данным ФНС опубликовала набор файлов

Аноним

Фашистская Германия то же была против своей ликвидации.Института экономики роста им. Столыпина то... Пенсионный фонд выступает против своей ликвидации

Аноним

Аноним 11 часов назад, Москва Ошибки ищете! Он перед вами что ль хвалится? Он перед Грефом хвост ... Сбербанк меряет наличность поездами

mityai "Самые ужасные в этом плане банки – это Сбер, Альфа и Тинькофф. Стоимость покупки набора данных и... Храните деньги на банковской карте и думаете они в безопасности?

Аноним

Тотальный контроль. "Большой Брат за тобой следит." "Теория Заговора".Ой! Так это же то, что прои... Налоговая служба хочет контролировать сразу всех россиян

Аноним

А с чего это народ решил, что денежки за которые он пашет на Барина принадлежат ему?В законе о ЦБ... Храните деньги на банковской карте и думаете они в безопасности?

Аноним

"банк это не то место, где следует хранить сбережения." Статья была о картах, а итог о банках в о... Храните деньги на банковской карте и думаете они в безопасности?

Аноним

ФИО этого инициатора в студию! Или он опять боится почувствовать позор? Народное мнение никому не интересно?

Nаdine Думаю, человек просто впал в грех уныния и очень надеюсь, что это временно и это у него пройдёт. ... Народное мнение никому не интересно?

Nаdine Аноним, Вы писали:Ну, полный идиот, этот министр. А как родители будут оформлять пособие на рожде... Свидетельство о рождении предложили заменить электронной записью

dana Аноним, Вы писали:Ну, полный идиот, этот министр. А как родители будут оформлять пособие на рожде... Свидетельство о рождении предложили заменить электронной записью

Аноним

Аноним, Вы писали:У меня пенсия 6 тыс 222 руб с копейками!Скажите а мне как прожить? Работала .до... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

Пусть сначала доходы чиновников и дворян и их приближенных начнут мониторить. Налоговая служба хочет контролировать сразу всех россиян

Аноним

У меня не загружается перечень налогов, при попытке запросить справку пишет - не получен код нало... Юрлица не могут войти в Личный кабинет на сайте ФНС. Технический сбой?

Gvozdi4ca думаю, что инициативы на сайте мониторят, чтобы быть в курсе настроений. а на счет эффективности ... Народное мнение никому не интересно?

Аноним

Olga_Ogneva, Вы писали:Аноним, Вы писали: ну оставили ж его премьером, не смотря на все глуп... Возраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут скорректировать

Аноним

Добрые, так надо было изначально поднять планку до 68 лет, а затем, ладно, так и быть, до 63. Цир... Возраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут скорректировать

Аноним

Зачем вообще лазить на какой то там сайт? Нет уведомления - нет отчетов. Сплошное статнаблюдение ... Росстат утвердил двадцать новых форм

Аноним

Давно слежу за этой темой. Раньше подобные новости выходили в среднем 3 - 4 раза в год. Но в этом... Налоговая найдет квартиросдатчиков с помощью полиции

Аноним

У меня пенсия 6 тыс 222 руб с копейками!Скажите а мне как прожить? Работала .дома не сидела,стаж ... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Это не власть , а оккупационная администрация. ког... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Подонки Сколько зарабатывают члены Правления ПФР и на каких автомобилях ездят

Аноним

Светлана. Люди вы вообще о чем говорите??? Какое спаивание детей идет из магазинов? Надо нормальн... Продажа алкоголя вблизи детских учреждений запрещена

Abra Согласен с питерцем. Есть авто - изволь выполнять. Поддерживаю жесткие требования в этом вопросе.... Придется ли корпоративным авто вашей компании делать ежедневный техосмотр?