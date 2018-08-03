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Пенсионный фонд выступает против своей ликвидации

Института экономики роста им. Столыпина предлагает ликвидировать Пенсионный фонд. Такое предложение еще месяц назад сделал председатель наблюдательного совета Института, бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Функции ПФР предлагается передать в Федеральное казначейство, а в зданиях фонда разместить центры переобучения людей старшего возраста.

«Независимая газета» поинтересовалась у Пенсионного фонда, что они думают об этом предложении. Как и ожидалось, ПФР выступает против своей ликвидации.

 «У фонда и Казначейства слишком разные функции для подобной передачи. Казначейство России занимается ведением лицевых счетов распорядителей и получателей средств федерального бюджета и не может заниматься реализацией конституционного права граждан на социальное обеспечение. Такую передачу функций, по сути, можно сравнить с передачей банку функций организации, открывшей в этом банке лицевой счет», – пояснили «НГ» в пресс-службе ведомства.

Кроме ликвидации ПФР, Столыпинский клуб сделал и другие предложения:

  • обеспечить 100-процентное государственное бюджетное финансирование пенсионных обязательств, возникших для граждан, вышедших на пенсию до 1992 года;
  • перевести накопительную систему для работающего поколения на добровольную основу;
  • снизить ставки страховых платежей в ПФР с фонда оплаты труда минимум до 14%;
  • ввести прогрессивную формулу пенсионных выплат в зависимости от стажа работы и суммы всех доходов гражданина;
  • разрешить выкупать пенсионный стаж;
  • обеспечить понятные, прозрачные и стабильные условия для формирования пенсионных прав и накоплений (пенсионные счета сделать собственностью гражданина, а не государства);
  • взимать социальные взносы со всех доходов граждан, включая доходы индивидуальных предпринимателей и дивиденды;
  • провести ревизию нецелевых расходов системы социального страхования; провести ревизию льгот («досрочников»).
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Мнения
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2 мнения
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Аноним
, Пенза
Фашистская Германия то же была против своей ликвидации.
Института экономики роста им. Столыпина то же будет против своей ликвидации, если таковую предложат.
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