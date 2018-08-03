Для торговых и туристических фирм утвердили годовые формы статотчетности

Росстат издал очередной документ об утверждении новых форм отчетности. На этот раз, приказом № 466 от 30.07.2018 г. утверждены шесть форм:

годовые с отчета за 2018 год:

1-ТОРГ «Сведения о продаже товаров организациями оптовой и розничной торговли» (приложение № 1);

1-турфирма «Сведения о деятельности туристской фирмы»;

1-КСР «Сведения о деятельности коллективного средства размещения»;

1-АЭ «Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики»;

65-ЭТР «Сведения о городском электрическом транспорте».

квартальная с отчета за январь-март 2019 года:

№ 1-КСР (краткая) «Сведения о деятельности коллективного средства размещения».

Обратите внимание, что список статистической отчетности для конкретной организации надо искать новом сайте, старый сайт закрыт.

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