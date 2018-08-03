Для торговых и туристических фирм утвердили годовые формы статотчетности

В случае сбоя, поди докажи, что ты не верблюд.
На соседнем форуме выложили письмо УФНС по Ростовской области от 23.07.2018 № 27-09/38а, гд...
Аноним, Вы писали:БОРЬБА С БЕЗРАБОТЦЕЙ: Разработка новых сайтов;Разработка новых форм ... Ра...
А еще надо индульгенцию ввести. На совершение преступлений. Заплатил государству, убил кого надо ...
Anton P., Вы писали:У нас в городе сотрудница ФСС (молодая) потребовала в отчете 4-фсс на титульн...
Надо понятие старости отменить. И тогда понятие "пенсия по старости" отменится автоматом.
Над.К, Вы писали:Налоговикам надо было пользоваться моментом и оштрафовать обе организации за нес...
Аноним, Вы писали:Когда Вы пишите: "для предприятий теперь отсутствует необходимость оплаты...
Над.К, Вы писали:Старый ворчун, но РБК как-то это удалось. И потом, все-таки есть слабенькая...
При долговой экономике, это Норма. В цивилизованных, демократических, развитых странах долги в ра...
На втором месте по числу сотрудников, по данным ФНС, находится ООО «Гориллас...
БОРЬБА С БЕЗРАБОТЦЕЙ: Разработка новых сайтов;Разработка новых форм ...
маркировке туалетной бумаги - т.е. налогу на *овно - быть!
Сербина, Вы писали:дожил до пенсии - плати штраф государству В размере пенсии. И тогда пенси...
Svet.a, Вы писали:Или имеются ввиду 2 млн. на человека? это среднее начисление на человека
да меня тут снилсом просто изнасиловали - вот подай на шестилетнего ребенка снилс, чтоб в поликли...
Программное обеспечение - самая распилоёмкая вещь, т.к. сложно определить большинству граждан (кр...
Закономерность, свойственная РФ: чем меньше денег, тем больше отчетов.
Скажите, а обязательную маркировку Идиотов пишущих законы не планируется ввести?
Скажите, а каким законом узаконены БЕЗналичные деньги.
И начнётся. Школы ,ФМС, Загсы начнут требовать обновлённые выписки по свидетельству о рожде...
Для того, что бы понять почему взбесился Волк, надо быть Волком. А не Медведем."Подобное познаётс...
Аноним, Вы писали:А у жен мозги где?? пусть этот вопрос себе задают в 20-30 лет, а не в 55&...
мне скачать удалось файлы. открыть тоже, но копаться в них - терять время. Контур.Фокус (думаю и ...
katerina371, а вы в прошлом году какую систему применяли? Данные на 31 декабря прошлого года
понимаете? да понимаю я, понимаю)), а способ мне зайти без системника мне найти, наша защи...
Чтобы человек понимал какую пенсию ему положена начислить , нужно все наши взносы, которые ...
Татьяна-Васильевна, это проблемы конкретных браузеров и Росстата. Ссылка работает. Если вам ...
сейчас по своей организации в Контур.Фокус глянула, а там... среднесписочную правильно опубликова...
А у жен мозги где?? пусть этот вопрос себе задают в 20-30 лет, а не в 55
Не будет этого не когда .... фантазёры...
Над.К, в моем понимание, работающая ссылка, это когда по ней можно перейти и увидеть информацию.
Аноним, Вы писали:Мне больше всего нравится про "купить стаж". Как то по церковному - наворовал, ...
Аноним, Вы писали:Государство со всеми его возможностями не может заставить работодателей п...
искусственный интеллект создаст себе искусственный народ, а людей на батарейки пустит