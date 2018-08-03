Рост долгов россиян перед банками в два раза превышает рост зарплат

Рост потребительских кредитов опережает рост сбережений и зарплат россиян в два раза, сообщило Минэкономразвития. Пишут «Ведомости».

В июне они выросли на 15,9% в годовом выражении после 15,1% в мае, а с устранением сезонности — более чем на 20%. При этом рост реальных зарплат в это же время замедлился до 7,2%, а вкладов россиян в банках — до 7,1% (с 7,6 и 7,7% в мае соответственно).

Компании, напротив, сокращают объемы заемных средств и больше уделяют вниманию сбережению средств.

Банки сосредоточились на кредитовании населения — при текущем регулировании им это выгоднее, чем кредитовать бизнес, — посетовал министр экономического развития Максим Орешкин.

Такая смена приоритетов банков вызвало беспокойство Минэкономразвития, которое выразилось в предложении ЦБ вмешаться в ситуацию, и сделать потребительские кредиты менее привлекательными для банков, чем кредитование бизнеса.

Регулятор уже начал проводить мероприятия по снижению привлекательности выдачи кредитов населению для банков. 1 мая ЦБ РФ уже повышал коэффициенты по необеспеченным потребительским кредитам и 1 сентября сделает это снова.

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