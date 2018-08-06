Решение по прогрессивной ставке НДФЛ отложено, но не забыто?

Законопроект об установлении прогрессивной шкалы НДФЛ находится на рассмотрении в Госдуме.

Он был подготовлен фракцией КПРФ и представлен в нижнюю палату парламента еще в марте этого года. Однако, застрял на стадии получения заключения Правового управления.

Сейчас, несмотря на разгромное заключение, законопроект №427315-7 «включен в примерную программу решением Государственной Думы на декабрь 2018 года».

Что предлагают авторы законопроекта, узнайте здесь.

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