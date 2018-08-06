Решение по прогрессивной ставке НДФЛ отложено, но не забыто?

Над.К, Вы писали: Эдак они своими штрафами прибьют бизнес окончательно. Кто тогда будет пла...
Аноним, Вы писали:Это какой смотрящий добровольно перестанет держать хату и слезет с общака? То е...
Аноним, Вы писали:Налоговики так учёт налогов запутали,что ничего не поймёшь. Налоговики с...
Оперативной памяти 4Gb мало, есть открыть пару 1С, Excel, да пяток вкладок в браузере.
Уважаемый Аноним, Вы не правы. Свидетелем является лицо, которому лично известны сведения необход...
С.В
только что, Волгоград
Нет, права на этом сайте всегда одна дама.
А если не права, смотри пре...
Нет, права на этом сайте всегда одна дама.А если не права, смотри предыдущее предложение. И не ва...
На самом деле лучше бы реально собрали в одну структуру налоговую, фсс, фомс, пенсионный фонд и с...
"На программу повышения квалификации таких граждан планируется ежегодно выделять 5 млрд...
В соответствии со ст.185 Гражданского кодекса РФ, доверенностью признается письменное уполномочие...
Аноним, Вы писали:опрос: А если в очередной раз выяснится, что нет АСК НДС 3, вы напишете , что о...
Зри, все на месте. Нажмите в левом верхнем углу значок с тремя полосками, выдвинется левая панель
У меня в выписке, вообще, отсутствует стаж, везде нули... Получается, что я, вообще, не работал и...
На возмещение налоговых потерь можно согласиться. Но: 1) обязательства должны быть обоюдными; 2) ...
Скажите, пожалуйста, исчез раздел Инструменты и нет Расчета отпускных - это навсегда?
Налоговики так учёт налогов запутали,что ничего не поймёшь. Налоговики слепые исполнители....
5 апреля выходной. Как можно в этот день выплатить зарплату проверяющие не объяснили? Террор уже ...
1. ФНС всегда права.2. Если ФНС не права, смотри пункт 1.
Налоговики так учёт налогов запутали, Аж поперхнулась. Вы думаете налоговики пишут Налогов...
Вы совсем не учитываете, что в вагон не войдет 68 тонн денег, по объему не поместятся. При ...
Аноним, Вы писали:Ха! Ну не могут, что бы не наврать.Грузоподъёмность грузового вагона - 68...
Я бы лучше налоговые расформировал,а ПФ оставил. Налоговики так учёт налогов запутали,что н...
Митингует
только электорат оппозиционных партий, а любители буржуйской власти ее
поддерживают уже...
Митингует
только электорат оппозиционных партий, а любители буржуйской власти ее
поддерживают уже...
лучше бы за чиновниками следили.. уроды
Аноним, Вы писали:Геноцид нации- это понятно- "скидывание со скалы" своего рода- как в древние вр...
3 пенсионерам 3 раза задержали зарплату на 1 день. Кошмар! Это же скандал всероссийского масштаба...
Аноним, Вы писали:Как там в одном известном мультике: "Будет, будет.....шашлык из тебя будет!"&nb...
....------........ - Нецензурная брань с элементами морской тематики, чертями, ведьмами, як...
"31.01.2018 трем работникам пенсионного возраста была выплачена зарплата за первую половину ...
15 апреля выходной. Как можно в этот день выплатить зарплату проверяющие не объяснили? Террор уже...
При выходе на пенсию в 2015 году и макс. количестве баллов 3 - прибавка составила 214 руб. (по ст...
Создайте рабочие места - и защищать никого не придется. Компании ма...
Эти меры необходимы для того, чтобы не допустить ухудшения финансового состояния ресурсосна...
Для чего тогда налог на прибыль-это ведь тоже по сути налог на добавленную стоимость. Плати...
Аноним
4 минуты назад, Москва
Если верить учебникам по экономике, то добавленная стоимость это та...