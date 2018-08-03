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Хорошие новости. Налоговых агентов по НДФЛ будут меньше штрафовать

Правительство РФ сегодня одобрило законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которые не могут не порадовать налоговых агентов по НДФЛ

Статью 123 части первой НК предложено дополнить новым пунктом, предполагающим освобождение налогового агента от ответственности  за несвоевременное перечисление в бюджет НДФЛ в случае, если им представлен в налоговый орган в установленный срок расчёт по налогу, который содержит достоверные сведения.

В этом налоговом расчёте не должно быть фактов неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащего перечислению в бюджет. При этом предусматривается, что налоговым агентом до момента, когда ему стало известно об обнаружении налоговым органом факта несвоевременного перечисления суммы налога или о назначении выездной налоговой проверки по такому налогу за соответствующий налоговый период, должны быть самостоятельно перечислены в бюджет не перечисленная в установленный срок сумма налога и соответствующие пени.

Таким образом, налоговая не будет выставлять штрафные санкции при просрочке перечисления НДФЛ в два-три дня, как происходит сейчас. 

Изменения вносятся в связи с постановлением Конституционного Суда РФ от 6 февраля 2018 года № 6-П, чтобы исключить неоднозначное толкование статьи 123 НК.

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