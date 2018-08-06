Обещанная прибавка пенсионерам в 1 тыс. рублей – это средняя цифра

Одновременно с повышением пенсионного возраста власти обещали поднять пенсию действующим пенсионерам на 1 тыс. рублей.

Между тем некоторые пенсионеры задались вопросом: 1000 руб. для большого города и для провинции – это очень разные вещи. Будет ли учитывается ли экономическая специфика регионов?

Ответ на этот вопрос сформулировали в ОПФР Карелии.

Надо помнить, что 1 тыс. рублей – это средний по России показатель увеличения страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров, отметили «пенсионщики».

У каждого человека свой размер пенсии, который зависит от следующих факторов: размера официальной (белой) заработной платы, продолжительности стажа, возраста выхода на пенсию. Чем продолжительнее срок, в течение которого уплачивались страховые взносы в ПФР, и выше заработная плата, тем большая сумма взносов отражена на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в Пенсионном фонде и тем выше страховая пенсия. Поэтому, исходя из размера пенсии каждого пенсионера, и будет происходить индексация пенсий в 2019 году.

И у кого-то пенсия увеличится менее чем на 1 тыс. рублей, у кого-то более.

Кроме того, например, в Карелии на размер пенсии влияет не только состояние экономики, но еще и северный коэффициент.

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