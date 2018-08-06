За неуплату взносов в течение года штраф не предусмотрен

ФНС в письме № СА-4-7/14490@ от 26.07.2018 дала ответ на обращение по вопросу привлечения плательщиков страховых взносов к ответственности, предусмотренной статьей 122 НК, за неуплату или неполную уплату страховых взносов по итогам отчетных периодов.

Согласно статье 423 НК расчетным периодом признается календарный год, отчетными периодами признаются 1 квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года.

Таким образом, понятие расчетного периода в главе 34 НК аналогично понятию налогового периода в иных главах НК.

Из пункта 3 статьи 58 НК следует, что уплата в течение налогового периода предварительных платежей по налогу является авансовым платежом.

Нарушение порядка исчисления и (или) уплаты авансовых платежей не может рассматриваться в качестве основания для привлечения лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. Эти правила применяются также в отношении порядка уплаты сборов, страховых взносов (пеней и штрафов).

В силу пункта 1 статьи 122 НК ответственность предусмотрена за неуплату или неполную уплату сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога (сбора, страховых взносов) или других неправомерных действий (бездействия).

Следовательно, положения НК не предусматривают привлечения плательщиков страховых взносов к ответственности за неуплату авансовых платежей по страховым взносам, в том числе на основании статьи 122 НК.

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