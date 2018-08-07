Когда ИП на УСН учитывает в доходах поступившие от должника суммы судебных расходов

На основании пункта 1 статьи 346.15 НК налогоплательщики, перешедшие на УСН, при определении объекта налогообложения учитывают, в том числе внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 НК.

Согласно пункту 3 статьи 250 НК внереализационными доходами признаются доходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба.

Учитывая изложенное, подлежащие уплате должником на основании решения суда суммы судебных расходов учитываются в качестве доходов при определении налоговой базы ИП на УСН, на дату их фактического получения.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-11/48792 от 13.07.2018.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.