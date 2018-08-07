Какую госпошлину платить за раздел имущества, купленного за маткапитал

Минфин в письме № 03-05-06-03/47468 от 09.07.2018 дал разъяснение по вопросу, касающемуся уплаты госпошлины за нотариальное удостоверение соглашения об определении размера долей родителей и детей в жилом помещении, приобретенном с использованием средств маткапитала.

В силу пункта 2 статьи 38 СК имущество супругов может быть разделено между ними по их соглашению, то есть добровольно и при отсутствии споров между супругами, в том числе о стоимости имущества.

Учитывая, что в данном случае законодательством не предусматривается проведение обязательной оценки имущества, за нотариальное удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, госпошлина (нотариальный тариф) должна уплачиваться в размере 500 рублей согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 333.24 НК как за удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке.

Подпунктом 5 пункта 1 статьи 333.24 НК определено, что за удостоверение прочих договоров, предмет которых подлежит оценке, уплачивается госпошлина в размере 0,5% суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20 000 рублей.

В связи с этим за нотариальное удостоверение договора отчуждения (купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении) доли в праве общей собственности на недвижимое имущество должна уплачиваться госпошлина (нотариальный тариф) в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 333.24 НК.

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