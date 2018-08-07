ИП на УСН и ЕНВД не платят налог на имущество. Как доказать право на льготу

Предусмотренное статьей 346.11 НК освобождение от уплаты налога на имущество физлиц является налоговой льготой, для получения которой требуется представление в налоговый орган заявления и документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу (до 1 января 2018 года).

Основанием для освобождения от обязанности по уплате налога на имущество физлиц индивидуального предпринимателя на УСН или ЕНВД могут являться документы, подтверждающие фактическое использование имущества в целях ведения предпринимательской деятельности.

Такими документами могут быть договоры с поставщиками, покупателями, платежные документы, свидетельствующие о получении дохода от предпринимательской деятельности.

В отдельных случаях это могут быть документы с указанием адреса конкретного помещения в качестве места приема-отпуска товаров или места выполнения трудовых функций работников налогоплательщика.

Если же предпринимательскую деятельность в помещении ИП ведет сам, то подтвердить его использование можно договорами, документами деловой переписки с контрагентами, в которых этот объект упоминается как офис, магазин, производственный цех, адрес для поставки товаров и т.п.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-3-21/4425@ от 03.07.2018.

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