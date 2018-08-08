При покупке металлолома у физлиц НДС не возникает

С 1 января 2018 года внесены изменения в НК, отменяющие освобождение от НДС операций, связанных с реализацией лома и отходов черных и цветных металлов, а также предусматривающие возложение обязанностей налоговых агентов по уплате НДС на покупателей отдельных видов товаров.

Таким образом, при приобретении металлолома после 1 января 2018 года, в том числе по предоплате, перечисленной в 2017 году, должен быть исчислен НДС.

Вместе с тем при приобретении лома и отходов черных и цветных металлов у лиц, не являющихся налогоплательщиками НДС, в том числе физлиц, не являющихся ИП, исполнять обязанности налогового агента в соответствии с пунктом 8 статьи 161 НК организациям и ИП не следует.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-14/47108 от 06.07.2018.

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