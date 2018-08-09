Когда выплаты за счет гранта облагаются взносами

Организация производит выплаты в пользу физлиц за счет средства гранта. Начислять ли на них страховые взносы?

Минфин в письме № 03-15-06/47190 от 06.07.2018 пояснил, что все зависит от отношений, существующих между организацией и физлицами-грантополучателями.

Объектом обложения страховыми взносами на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК являются все выплаты в пользу физлиц в рамках трудовых отношений, в том числе производимые как на основании положений трудовых договоров, так и при отсутствии положений о тех или иных выплатах в указанных договорах, но производимые в связи с наличием трудовых отношений между физлицом и организацией.

Следовательно, если организация производит выплаты физлицам, которые состоят с ней в трудовых отношениях, то суммы таких выплат (за исключением сумм, поименованных в статье 422 НК) подлежат обложению страховыми взносами независимо от источника их финансирования, в том числе за счет средств гранта.

В случае если выплаты за счет средств гранта производятся грантодателем в пользу грантополучателя - физлица, которое не состоит в трудовых отношениях и не заключило гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг с грантодателем, то такие выплаты объектом обложения страховыми взносами не признаются.

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