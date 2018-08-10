Наследник не платит госпошлину, если проживал совместно с наследодателем. Как это доказать

Согласно подпункту 22 пункта 1 статьи 333.24 НК РФ за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя уплачивается госпошлина в размере 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тыс. рублей; другим наследникам - 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 млн. рублей.

При этом пунктом 5 статьи 333.38 НК установлено, что от уплаты госпошлины освобождаются физлица за выдачу свидетельства о праве на наследство при наследовании жилого дома, а также земельного участка, на котором расположен жилой дом, квартиры, комнаты или долей в указанном недвижимом имуществе, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день его смерти и продолжают проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его смерти.

Как доказать факт такого совместного проживания, рассказал Минфин в письме № 03-05-06-03/47467 от 09.07.2018.

В соответствии со статьей 11 НК под местом жительства физлица понимается адрес, по которому физлицо зарегистрировано по месту жительства в порядке, установленном законодательством РФ.

Наличие у наследника в указанных документах сведений о регистрации по месту жительства наследодателя (по последнему месту наследуемого недвижимого имущества) является достаточным основанием для подтверждения факта проживания наследника совместно с наследодателем и, соответственно, освобождения его от уплаты госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство.

В случае если у наследника в документах отсутствуют сведения о регистрации по последнему месту жительства (по месту наследуемого недвижимого имущества), то факт совместного проживания с наследодателем может быть подтвержден справкой из соответствующего жилищного органа или городской (сельской) администрации, отдела внутренних дел, а также решением суда.

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