Налог на движимое имущество организаций отменили. Надолго ли?

Налог на движимое имущество отменен. Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ, вносящий изменения в Налоговый кодекс, подписан Президентом РФ и официально опубликован в прошедшую пятницу.

С 2019 года облагаться налогом будет только недвижимое имущество. Однако такие поправки вызвали недовольство региональных властей, поскольку налог идет в региональные бюджеты и выпадение таких доходов может повлечь негативные последствия. Пока федеральные власти не приняли решение, чем же компенсировать субъектам уменьшение доходов.

Совет Федерации, состоящий из представителей регионов, с первой попытки не стал утверждать принятый Госдумой закон. Однако после проведенных совещаний документ был все-таки одобрен, но вместе с ним было принято поставление. В нем содержится рекомендация Правительству РФ принять до 1 ноября нормативные правовые акты, устанавливающие перечни объектов движимого и недвижимого имущества, учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств.

Следует отметить, что определения движимого и недвижимого имущества даны в статье 130 Гражданского кодекса и изменить их самостоятельно Правительство не может. Однако это не значит, что оно не станет разрабатывать поправки в законодательство, чтобы изменить определения движимого и недвижимого имущества.

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