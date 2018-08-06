Минфин рассказал, когда можно получить налоговый вычет на отделку квартиры

Налоговый вычет на отделку квартиры можно получить в случае, если по договор предусматривает приобретение квартиры без отделки с учетом ограничения, прописанного в НК. Такие разъяснения даны в письме Минфина № 03-04-05/48286 от 11.07.2018.

На основании статьи 220 НК налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов (но не более 2 млн. рубей) на приобретение на территории РФ квартиры.



Согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 220 НК в фактические расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли (долей) в них могут включаться следующие расходы:

расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли (долей) в них либо прав на квартиру, комнату или доли (долей) в них в строящемся доме;

расходы на приобретение отделочных материалов;

расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, комнаты или доли (долей) в них, а также расходы на разработку проектной и сметной документации на проведение отделочных работ.

Подробнее о выводах ведомства читайте в статье.







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