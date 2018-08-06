Роснефть заключила мировое соглашение с ФНС на 2,5 млрд рублей

«Ванкорнефть», дочерняя структура «Роснефти», и Федеральная налоговая служба заключили мировое соглашение по спору о 2,46 млрд руб. доначисленных налогов, пишет газета «Ведомости».

Согласно договоренностям, «Роснефть» соглашается с доначислением за 2012-2013 гг. налогов, пеней и штрафов. В свою очередь налоговики предоставят льготы нефтепроводу «Ванкорское месторождение — нефтеперекачивающая станция Пурпе» с 2014 г. Стороны также отказались от обоюдных претензий в части распределения судебных расходов.

«Ванкорнефть» оспаривала привлечение ее к ответственности за совершение налогового нарушения. Налоговики выяснили, что компания в 2012-2013 гг. занизила налогооблагаемую базу по налогу на имущество в отношении своего нефтепровода.

Это магистральная труба, считала компания и подтверждала свою позицию разной документацией: договором на обслуживание, заключением независимого эксперта, стандартами и правилами, регламентирующими эксплуатацию магистральных труб, и проч. А по закону к магистральным трубопроводам применяется пониженная ставка налога.

ФНС, в свою очередь, заявляла, что трубопровод не может считаться магистральным, поскольку поставляет нефть не конечному потребителю, а в трубопроводную систему «Транснефти», кроме того, прокачивает не только товарную нефть. Арбитражные суды встали на сторону налоговиков, дело дошло уже до кассационной инстанции.

Это налоговое доначисление стало самым крупным для «Роснефти» со времен ЮКОСа. После покупки активов ЮКОСа «Роснефть» получила начисленные «Юганскнефтегазу» налоговые претензии на $5 млрд, но затем суд их снизил до $760 млн (20,6 млрд руб. по среднему курсу ЦБ за 2006 г.).

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