Десять новых форм от Росстата для работодателей

Аноним

неужели никто не видит издевательств над населением?все молчат? все видят. и все сидят и жд... «Ночной бухгалтер». Насколько обеднеем из-за нового НДС. Новый маразм про ККТ

Аноним

Сергей Секачев, срочная все о пенсии нужна помощь, прошу вас, если Вы не заняты выйти на&nb... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Над.К С налогов других людей и берет на эти дармовые огромные выплаты. Почему именно "других"? ... Возраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут скорректировать

Аноним

Я могу дать сотруднику ккм, но на ней кнопок нет. как он будет пробивать? Отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ

Аноним

Правильно.как можно жить в дерьме и не измазаться??? Поможет ли новый сервис ФНС побороть «серый» бизнес

Аноним

Над.К, А государство откуда берет деньги на мат. капитал и прочие дармовые пособия на детей? С на... Возраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут скорректировать

Аноним

неужели никто не видит издевательств над населением?все молчат?Люди холопского звания,сущие псы и... «Ночной бухгалтер». Насколько обеднеем из-за нового НДС. Новый маразм про ККТ

Аноним

Сергей Секачев, Что делать если до 2002 года работала ип и налоги платила исправно но в пф не счи... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Старый ворчун Над.К, Вы писали:Вы хотите сказать что например Силуанов получает свою зарплату в конверте и не п... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

а желающим выйти на пенсию досрочно, по заявлению работника - работать без выходных! Пятницу предлагают сделать выходным днем, чтобы побороть одиночество и трудоголизм

Аноним

анонимная жалоба в налоговую инспекцию от бывшего сотрудника. Так анонимная? или от бывшего сотру... Бывший сотрудник компании отправил анонимку в ИФНС

Над.К Лишнее население есть в любых странах. Ну или я не понимаю что вы вкладываете в это понятие. &nbs... Кому откажут в пенсии и почему

Старый ворчун Аноним, Вы писали:А как же те, кто пользуется кнопочными телефонами? Дискриминация. Вот и у ... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Вы забыли просто прибавить наш менталитет и человеческий фактор к повышению цен. Самый лучший спо... Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %

Над.К Вы хотите сказать что например Силуанов получает свою зарплату в конверте и не платит с нее ндфл?... Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

Аноним

Хочу сказать, что данная тема как некоторые писали БРЕД!НЕ БРЕД!!!Наша организация столкнулась с ... Мошенники все чаще рассылают уточненки по НДС вместо компаний. Налоговики им помогают?

Над.К Для чего поднимать эту тему, если с 10 января 2017 года ветеринарная справка для провоза животных... Домашние питомцы смогут получить разрешение на проезд только при наличии ИНН у владельца

Аноним

Добрый день! ИП на ЕНВД без работников зарегистрирован 01.08.18. Приобретен только фискальный нак... Как получить вычет на покупку онлайн-ККТ: подробная инструкция с образцами документов

Аноним

Зажрались, пожили бы , как мы живем, не вякали бы тогда. «Ночной бухгалтер». Насколько обеднеем из-за нового НДС. Новый маразм про ККТ

Над.К Так скиньте им процент УСН "от доходов", снизьте вдвое или на сколько там стоимость патента и (ил... ФНС раскрывает секреты налога для самозанятых

Аноним

Лечить уже поздно, гнать таких "министров" поганой метлой!!!! «Ночной бухгалтер». Насколько обеднеем из-за нового НДС. Новый маразм про ККТ

Аноним

Внимательно, Вы писали:А если такая ситуация: шеф принес мне чек, требует погасить из кассы, т.е ... Отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ

Над.К Прочтите внимательно последний абзац. А чего его читать-то? Это стандартный абзац во всех н... Отправляя в магазин подотчетника, дайте ему с собой ККТ

Аноним

А нарушение режима на больничный в связи с декретом не распространяется? За одно и то же время нельзя получить одновременно зарплату, отпускные и декретные

Аноним

Министр финансов Антон Силуанов считает, что повышение НДС увеличит продолжительность жизни. ????... «Ночной бухгалтер». Насколько обеднеем из-за нового НДС. Новый маразм про ККТ

Аноним

yante, Вы писали:Аноним, Вы писали:Прикольные у нас специалисты статьи пишут для клерка ру даже к... Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %

brig В России могут вернуть пиво на стадионы, не на что их содержать после ЧМ, какой тут здоровый обра... Силуанов: повышение НДС позволит увеличить продолжительность жизни

Над.К tinka10_03, но налог на движимое имущество был, поскольку многое оборудование было куплено до 201... Налог на движимое имущество организаций отменили. Надолго ли?

Аноним

Аноним, Вы писали:Добрый день. Работаю в частном архиве временного хранения. Очень волнует вопрос... Что делать с документами при ликвидации компании