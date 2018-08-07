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Десять новых форм от Росстата для работодателей

Сезон утверждения статистических форм продолжается. Очередным приказом (№ 485 от 06.08.2018 г.) утверждены формы стат.наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников:

годовые с отчета за 2018 год:

  • 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников»;
  • 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
  • 2-ГС (ГЗ) «Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных гражданских служащих и государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации»;
  • 2-МС «Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих»;
  • 1-Т (ГМС) «Сведения о численности и оплате труда работников государственных органов и органов местного самоуправления по категориям персонала» ;

месячную с отчета по состоянию на 1 февраля 2019 года:

  • 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате»;

месячные с отчета за январь 2019 года:

  • 1-З «Анкета выборочного обследования рабочей силы» ;
  • 1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов»;
  • П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;

квартальную с отчета за I квартал 2019 года:

  • П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников» (приложение № 10).

Напоминаем, что адрес сайта Росстата для поиска форм статистической отчетности по конкретной организации изменен.  Старый сайт по адресу http://statreg.gks.ru/ не работает.

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