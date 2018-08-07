Федеральная налоговая служба продолжает активно интересоваться у налогоплательщиков, о причинах выбора того или иного контрагента, и о том, как компании проверяют его реальность и благонадежность.

В нашем сообществе Фейсбук бухгалтеры поделились своим опытом в написании ответов на такие запросы от налоговиков.

Некоторые клерки рассказали, что дают достаточно подробные, развернутые ответы на вопросы интересующие ИФНС. Например, указывают мероприятия, проведенные в рамках подбора бизнес-партнера: мониторинг рынка, посещение выставок, проведение анализа предложений и пр.

Писали такой роман, типа, был промониторен рынок, проведён анализ, и бла-бла-бла... — Светлана Соболева

Однако, не все бухгалтеры считают необходимым подробно расписывать о том как компания «А» повстречалась с компанией «Б». И ссылаются на ФНС в подтверждении реальности контрагента.

Отвечаем, что контрагент проверен с помощью сервиса ФНС, так как именно туда нас и посылают в ответ на наши запросы в ифнс в отношении налоговой добросовестности контрагента, а остальная информация содержится в документах, которые прилагаем (договор, упд и и.п)... — Наталья Лавская

Кроме того, такой довод, как регистрация в качестве юридического лица в ФНС уже может служить признаком реальности компании. Если налоговый орган зарегистрировал ООО в качестве юридического лица и поставил на учет, тем самым он признал право юрлица заключать сделки, нести определенные законом права и обязанности. На это налоговикам указал суд.

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