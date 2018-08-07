В июне медики потеряли более 100 больничных

В целях предотвращения незаконных выплат пособий по временной нетрудоспособности ФСС извещает страхователей о похищенных (утерянных) бланках больничных листов в июне 2018.

Напомним, на сайте ФСС публикуются сведения о бланках больничных, которые считаются недействительными.

Данные бланки не подлежат принятию от работников и оплате.

ФСС отмечает, что недобросовестные работники в оправдание своего отсутствия на рабочем месте и получения пособия по временной нетрудоспособности могут представить к оплате поддельный листок нетрудоспособности. Данные листки нетрудоспособности отличаются по фактуре, цвету, рисунку водяного знака либо он совсем отсутствует.

При возникновении сомнений в подлинности представленного к оплате листка нетрудоспособности работодателям рекомендуется обращаться в территориальные органы ФССпо месту регистрации в качестве страхователя.

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