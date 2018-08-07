РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Роскомнадзор продолжает борьбу за чистоту интернета. Не обходит он своим вниманием и «Клерк». Чаще всего прокуроров, инициирующих блокировки страниц, волнуют статьи об обналичке и налоговых схемах 5-10 летней давности

Но сегодня руководство сайта получило требование убрать из темы форума... анекдот. Он был признан экстремистским Октябрьским районным судом г. Новосибирска еще в 2014 году.

Анекдот был размещен в ноябре 2013 года в ветке «Утренний анекдот» нашим давним пользователем YUM. И что именно вызвало такую реакцию, упоминание митингов, верующих или России, не очень понятно.

Пост, конечно, мы удалили. Но хотелось бы пожелать новосибирским прокурорам и судьям дальнейшей плодотворной работы на благо жителей нашей страны. Мы верим в то, что они так хорошо работают, что у них остается время читать безобидные анекдоты.

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