Клерк.Ру
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РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Роскомнадзор продолжает борьбу за чистоту интернета. Не обходит он своим вниманием и «Клерк». Чаще всего прокуроров, инициирующих блокировки страниц, волнуют статьи об обналичке и налоговых схемах 5-10 летней давности

Но сегодня руководство сайта получило требование убрать из темы форума... анекдот. Он был признан экстремистским Октябрьским районным судом г. Новосибирска еще в 2014 году.

Анекдот был размещен в ноябре 2013 года в ветке «Утренний анекдот» нашим давним пользователем YUM. И что именно вызвало такую реакцию, упоминание митингов, верующих или России, не очень понятно.

Пост, конечно, мы удалили. Но хотелось бы пожелать новосибирским прокурорам и судьям дальнейшей плодотворной работы на благо жителей нашей страны. Мы верим в то, что они так хорошо работают, что у них остается время читать безобидные анекдоты.

 

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7 мнений
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Аноним
, Пенза
С.В
только что, Волгоград
Скоро, видимо, вопрос "а помните, как было в СССР было?" потеряет свою актуальность.

 В СССР было проще. Там не было демократических Свиней. Законы в СССР были просты и понятны. И еда была настоящая. 

ХОЧУ мороженной с розочкой в стаканчике . За 19 копеек. 

Клерк
Старый ворчун

Аноним, Вы писали:

С.В

только что, Волгоград

Скоро, видимо, вопрос "а помните, как было в СССР было?" потеряет свою актуальность.

 В СССР было проще. Там не было демократических Свиней. Законы в СССР были просты и понятны. И еда была настоящая. 


 Была и кончилась. А вслед за ней и СССР.

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