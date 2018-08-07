Срок представления документов по «встречке» увеличен в два раза

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ, который направлен на совершенствование налогового администрирования и снижение административной нагрузки на бизнес. Об этом сообщает пресс-служба ФНС



Так, новый закон вносит следующие изменения в ч. 1 Налогового кодекса РФ:

сроки проведения камеральной проверки налоговой декларации по НДС сокращаются с трех до двух месяцев;

предметом повторной выездной проверки на основании уточненной декларации с уменьшением суммы налога теперь может быть только обоснованность уменьшения налога на основании сведений, измененных в уточненной декларации;

ограничение для повторного истребования налоговыми органами документов распространено на все документы, независимо от причины их представления, в том числе в рамках истребования документов (информации) в соответствии со ст. 93.1 НК РФ;

срок представления документов в рамках «встречной проверки» увеличен с пяти до десяти рабочих дней;

к акту налоговой проверки теперь будет составляться дополнение по итогам дополнительных мероприятий налогового контроля. В нем проверяющие будут фиксировать суть этих мероприятий, а также выводы, сделанные по их итогам. Налогоплательщик получает возможность ознакомиться с таким документом и подготовить возражения по содержащимся в нем доводам. Это позволит повысить объективность выносимого решения по проверке.

Все перечисленные изменения вступят в силу 6 сентября 2018 года.

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