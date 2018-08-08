Погасите долги по взносам в ФСС

В старину на Руси несостоятельного должника нещадно секли на торговой площади при большом скоплении публики. При этом наказании стремились к тому, чтобы должник орал как можно громче для того, чтобы кто-нибудь из его друзей или родичей, стоящих в толпе, проникся состраданием и уплатил его долги.

Об этой традиции напомнили в отделении ФСС по Удмуртии.

Уплачивать взносы работодатели должны до 15 числа каждого месяца. В противном случае будут начисляться пени, штрафы, ФСС выставит инкассовые требования на счета в банках, обратится в Службу судебных приставов.

Региональное отделение фонда подготовило график, где представлена динамика изменения недоимки по взносам в ФСС.

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