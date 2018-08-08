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Колбаса скоро подорожает

Ряд мясопереработчиков («Останкино», «Дымов», «Продо») сообщили о резком повышении цен на сырье, пишут «Ведомости».

В 2018 году рост оптовых цен более заметный, чем обычно, и неконтролируемый, уверяет исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

Так, свиная лопатка подорожала с января на 53%, с мая индюшатина подорожала на 40%, курятина – на 25% а говядина с декабря 2017 г. – на 15%.

В этой связи производство колбас и полуфабрикатов стало убыточным, если оптовые цены на свинину не упадут, потребительская продукция подорожает.

По словам мясопереработчиков, повышение цен происходит из-за удорожания кормов, а также из-за запрета ввоза мяса из Бразилии и аномальной жары в Центральной части РФ.

Однако первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству, член «Справедливой России» Михаил Емельянов считает, что такие заявления российских компаний похожи на шантаж.

По его словам, поддаваться такому шантажу не стоит и российские предприниматели «никуда не денутся и будут покупать российское мясо». Между тем, депутат не ожидает резкого роста цен, поскольку цена в большей степени определяется соответствием спроса и предложения, а не запретами или заявлениями производителей.

«Сложившая ситуация дефицита мяса не создаст, а если нет дефицита, то нет и оснований для роста цен. Я думаю, если что, Федеральная антимонопольная служба должна будет сказать свое слово и дать по рукам этим любителям вздергивать цены при любой проблеме, которая возникает», – заявил парламентарий в интервью ИА REGNUM.

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1 мнение
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Аноним
, Пенза
Замените словосочетание " чего либо подорожает", на удешевление покупательной способности билетов ЦБ. 
Так, как вам оплачивают ваш труд билетами ЦБ, то вы  очень быстро поймёте, что происходит удешевления стоимости вашего труда.

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