Как ввести активы в компанию в безналоговом режиме

Когда вы вывели законные деньги через тех же ИП, вы, как учредитель, можете эти деньги внести, сделать вклад в свою компанию и никаких налогов не будет. Об этом в своей статье рассказывает Владимир Туров, практикующий и ведущий специалист по планированию налогов.

Когда вы вносите движимое имущество в свою компанию, ваша компания не должна с этого движимого имущества платить никаких налогов. Но так бывает не всегда.

Бывает такое, что бизнесмену нужно внести в компанию какой-то актив в безналоговом режиме. Точно также вносим и активы в безналоговом режиме. Но в этом случае возникает одна маленькая проблема. Амортизировать этот актив уже не получится, потому что он по нулевой стоимости был введен в вашу компанию.

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