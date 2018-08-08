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К кому придут с выездной проверкой ПФР и ФСС

За 6 месяцев 2018 года отделом проверок Забайкальского регионального отделения ФСС проведено 412 плановых проверок страхователей, из них 251 проверка страхователей проверены совместно с территориальными органами ПФР.

Основными причинами нарушений являются нарушения порядка ведения бухгалтерского учета страхователей, невнимательность при направлении сведений и неверная трактовка законодательства.

В ФСС пояснили, что при формировании плана-графика выездных проверок территориальные органы ПФР и ФСС РФ отбирают плательщиков страховых взносов по следующим критериям (основаниям):

- наличие несоответствий в расчетах, представленных в территориальные органы ПФР и ФСС РФ;

- несвоевременное представление индивидуальных сведений;

- наличие у плательщика значительных сумм выплат, не облагаемых страховыми взносами;

- применение пониженных тарифов страховых взносов, в том числе наряду с общим тарифом;

- выявление несоответствий в расчетах по итогам проведения камеральных проверок (в том числе при непредставлении плательщиком пояснений);

- наличие задолженности по страховым взносам свыше двух отчетных периодов подряд;

- отнесение к числу крупнейших плательщиков (имеющих наибольшие суммы облагаемой базы, наибольшее количество застрахованных лиц или среднесписочную численность работников);

- уменьшение сумм начислений по сравнению с предыдущим периодом при неизменной численности;

- неоднократное внесение изменений и корректировок в расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам;

- наличие от органов ФНС информации об участии плательщика в схемах минимизации обязательств по уплате страховых взносов.

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