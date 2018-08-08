К кому придут с выездной проверкой ПФР и ФСС

Аноним

Я отписалась, убрала регистрацию и они все равно продолжают звонить, вот хамло, теперь буду сразу... Оказывается, вы сами виноваты в частых звонках «Актиона»

Аноним

У нас вся экономика-это сплошные монополисты. разница между входным НДС и выходным может бы... Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %

LAWYERSPB Над.К, в чем именно статья не актуальна? а что с вашей точки зрения по данному вопросу актуально?... Адвокаты не могут применять УСН

Аноним

Эти 2% экономику не добьют. Ее добьет повышение пенсионного возраста. Владимир Жириновский: повышение НДС приведет к краху экономики

Аноним

У нас выросла зарплата, правда для этого часть персонала уволили. НО ЭТО НЕ ВАЖНО!!!! так как у н... Эксперты: рост реальных зарплат россиян продолжится

Laikalasse А как прикажете не заходить и не интересоваться, если у меня подписка на "Упрощенку" и мне надо ч... Оказывается, вы сами виноваты в частых звонках «Актиона»

Блудный сын когда по всей стране идут народные волнения по поводу пенсионной реформы зачем же так обобщ... В день выборов в сентябре планируются акции протеста против повышения пенсионного возраста

Аноним

Да вообще на предприятиях работников довидут до минимума. С 1 июля Президент подписал Указ о том,... Эксперты: рост реальных зарплат россиян продолжится

Елена_N Это ж только по НДС. Еще много возможностей осталось... Но то, что по встречкам до 10 дней увелич... Срок представления документов по «встречке» увеличен в два раза

Аноним

Что за бред нам тут несут? Какие 1,7%? Какие формулы? Хорошо если цены вырастут только на 10%, а ... Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %

Аноним

Аноним, Вы писали:Дурак этот навальный. С чего это он решил, что СМИ сделают главной темой в день... В день выборов в сентябре планируются акции протеста против повышения пенсионного возраста

Аноним

До 01.07.19. для таких покупателей есть лазейка - оплачивают по счету/ платежке своими наличными ... Потенциальный клиент хочет покупать товар за наличные у фирмы без ККТ. Провокация?

Аноним

Мы не рабы, рабы немы....(Букварь для взрослых. 1919 год) Последствия ликвидации ООО: что делать с кредиторами и персоналом

Аноним

Трудящийся-это понятие обобщенное и подразумевает просто способность человека к труду. А тр... Последствия ликвидации ООО: что делать с кредиторами и персоналом

TataZ А декларацию не нужно будет больше подавать? Нужен ли теперь паспорт для сдачи макулатуры? Сдатчиков макулатуры освободили от НДФЛ, который они и так не платили

Аноним

В почте давно в спаме, а вот как избавиться от звонков, в неделю несколько звонков, включая сотов... Как в «Актионе» отвечают на жалобы про звонки о подписке

Аноним

Замените словосочетание " чего либо подорожает", на удешевление покупательной способности билетов... Колбаса скоро подорожает

Аноним

Вся это возня закончится тем,что реформу отложат, а пенсии никто всё равно до указанного во... В день выборов в сентябре планируются акции протеста против повышения пенсионного возраста

Аноним

Это не совсем верный расчет. Верный.Просто, чтобы стоимость услуги без НДС не менялась, нуж... Повышение НДС предложили учесть в тарифах ЖКХ

Аноним

Совсем надзор обезумел. Увы, но эта болезнь не лечится. РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Экстремистский анегдот.Мариванна: - Вовочка, назови ругательное слово из трёх букв, посредине "У"... Все про новую судебную реформу

Аноним

Аноним, Вы писали:Стоимость самих услуг не изменится? Поменяется только величина налога, которая ... Повышение НДС предложили учесть в тарифах ЖКХ

Аноним

местные спецы опять считают себя экспертами по всей стране?если у вас не растет, это не значит, ч... Эксперты: рост реальных зарплат россиян продолжится

Аноним

Как контора с подобной "клиентоориентированностью" продолжает коптить небо? Это ж как надо себя н... Как в «Актионе» отвечают на жалобы про звонки о подписке

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Мягко говоря, неубедительно.Если компания на общем режиме воо... Почему из-за повышения НДС розничные цены могут вырасти на 10-12 %

Аноним

Над.К, Вы писали:Положен ли ему вычет только на приобретение фискальных накопителей Да, ес... Как получить вычет на покупку онлайн-ККТ: подробная инструкция с образцами документов

Аноним

Лживые мpaзи. Геббельсовщина. Эксперты: рост реальных зарплат россиян продолжится

Галина1977 А я то думаю, почему они мне уже второй месяц как пошёл, не отвечают на жалобу про постоянные отк... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...

Аноним

Неуважительный, если не сказать хамский, ответ главреда на спам от его служб. Как в «Актионе» отвечают на жалобы про звонки о подписке

Аноним

ОТличный показатель чем занимаются органы и что пытаются выловить) Борцы, блин, за правду, их бы ... РКН увидел на форуме «Клерка» экстремизм. В анекдоте...