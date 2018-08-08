В скором будущем обновления Windows 10 станут платными. Об этом сообщает портал AKKET.com со ссылкой на издание ZDNet, которое уже не один раз сообщало достоверную информацию.

До конца этого года корпорация Microsoft запустит сервис Managed Desktop, в рамках которого будут распространяться платные обновления операционной системы. Крупные обновления будут разделены на небольшие, чтобы их установка гарантировала полноценную работоспособность компьютеров.

После установки крупных обновлений Windows 10 пользователи часто сталкивались с проблемами: компьютер начинал работать медленее, спонтанно перезагружаться, приложения переставали запускаться и т.д.

Обновления на Windows 10, приобретаемые через Managed Desktop будут небольшими и позволят добавлять новые функции в операционную систему постепенно, без риска навредить системе. Кроме того появится возможность обновлять Windows 10 планомерно в течении года, а не только два раза – осенью и весной, когда выходят крупные апдейты, весящие по несколько гигабайтов.

В настоящее время разработчики выпускают для свежей ОС по два крупных обновлений в год, а также десятки мелких, направленных, как правило, на закрытие каких-то уязвимостей и исправление багов.

Ранее корпорация Microsoft проводила жесткую политику по переведению пользователей более ранних версий «операционки» на Windows 10.

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