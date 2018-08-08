Полевое довольствие, необлагаемое НДФЛ, ограничат суммой 700 рублей в день

В Госдуму внесен законопроект №527489-7, который вносит поправки в ст. 217 НК в части освобождения от НДФЛ полевого довольствия.

В настоящее время если работа сотрудников организации осуществляется в полевых условиях и это отражено в коллективном договоре, соглашениях, ЛНА, то выплаты полевого довольствия, производимые в размерах, установленных коллективным договором, соглашениями, ЛНА или трудовым договором, не подлежат обложению НДФЛ.

Проектом размер необлагаемый выплат ограничен. Теперь не облагаться будет только сумма полевого довольствия в размере 700 рублей за каждый день нахождения в полевых условиях.

Предположительно поправки вступят в силу в январе 2019 года.

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